مشکل کم آبی شهرستان چرداول با احداث سد چناره بر طرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید امروز در بازدید از طرح های کشاورزی چرداول اظهار داشت: شهرستان چرداول یکی از قطب های کشاورزی استان ایلام به شمار می رود.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۴۰ هزار تن گندم در این شهرستان از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار کشت کلزا در شهرستان چرداول آغاز شده است، گفت: سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در این شهرستان ۵۲ هزار هکتار است که ۳۲ هزار هکتار آن به کشت غلات و گندم اختصاص دارد.

مروارید با اشاره به ساخت و احداث سد چناره در شهرستان چرداول، گفت: ساخت این سد مشکلات کم آبی شهرستان را حل می کند.