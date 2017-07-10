۶۰۰ زوج یزدی در صف فرزندخوانده/جمعیت معلولان همچنان در حال افزایش

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به فرا رسیدن هفته بهزیستی به تشریح فعالیت های گسترده این سازمان پرداخت و اظهار داشت: یکی از مسئولیت های بهزیستی، نگهداری کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست است.

وی افزود: در حال حاضر در استان یزد ۶۰۰ فرزند بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبه خانواده بهزیستی زندگی می‌کنند که سال گذشته ۳۰ مورد از آنها به خانواده‌ها به عنوان فرزندخوانده واگذار شدند.

عفتی ادامه داد: ۶۰۰ فرزند بی‌سرپرست در سنین بالای سه سال و در دختران تا ۲۵ سال قرار دارند، اما خانواده‌ها بیشتر تمایل به پذیرش سرپرستی کودکان زیر سه سال دارند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد عنوان کرد: ورودی شیرخوارگاه‌های بهزیستی در سال حدود ۳۰ مورد است که این تعداد سنخیتی با تعداد متقاضیان ندارد.

وی تاکید کرد: توصیه ما به زوج‌ها، استفاده از روش‌های نوین بارداری است اما در عین حال بر اساس قانون، روند فرزندخواندگی نیز مشخص است و زوج‌های فاقد فرزند می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

عفتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آمار معلولانی که به رغم اقدامات پیشگیرانه، آزمایشات ژنتیک و انواع غربالگری‌ها هر سال به جمعیت معلولان اضافه می‌شود، اظهار داشت: آمر معلولان به دنبال انجام غربالگری‌ها و آزمایشات ژنتیک کاهش یافته اما به دلیل حجم بالای تصادفات، همچنان بر جمعیت این قشر افزوده می‌شود.

وی تاکید کرد: اکثر معلولان قطع نخاعی زیر پوشش بهزیستی، بر اثر تصادف دچار قطع نخاع شده اند و در هر حال تصادف، حداقل یک ضایعه برای مقطعی و در بسیاری از موارد تا پایان عمر برای مصدوم به دنبال خواهد داشت از اینرو نمی‌توانیم مدعی کاهش آمار معلولان شویم.

عفتی یادآور شد: ۴۰ درصد آمار معلولان استان یزد را معلولان جسمی و حرکتی تشکیل می دهند که عمده آنها از تصادفات آسیب دیده اند و ۳۶ درصد آنها معلولان ذهنی، ناشنوایان و نابینایان هستند که البته تعدادی از نابینایان نیز به دلیل تصادفات دچار این معلولیت شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد تصریح کرد: هنوز نیاز به فرهنگ سازی برای پیشگیری از معلولیت ها وجود دارد و به نظر می رسد بعد از فرهنگ سازی در زمینه مشارکت در طرح های غربالگری و مشاوره ها و آزمایشات ژنتیک، اکنون باید به سمت فرهنگ سازی در زمینه رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی حرکت کنیم.

عفتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شعار هفته بهزیستی امسال، بهزیستی؛ محور مسئولیت و سلامت اجتماعی، عنوان کرد: در هفته بهزیستی رئیس سازمان بهزیستی به یزد سفر خواهد کرد که در این سفر ۲۳ طرح با سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد ریال افتتاح می شود.

مسکن معلولان، طرح‌های غربالگری، غربالگری اتیسم، طلاق، آموزش‌ مهارت‌های زندگی، طرح دادگاه درمان‌محور، مهدکودک‌ها و ... برخی دیگر از عناوین مسائل مطرح شده در این نشست خبری بود.

از ۲۴ تا ۳۰ تیرماه هر سال به عنوان هفته بهزیستی تعیین و نامگذاری شده است.