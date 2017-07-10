کنترل ارتش سوریه بر یک شهر باستانی و ۱۵ روستا در حومه جنوبی سویدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این منبع نظامی سوری عنوان داشت که نیروهای ارتش به کمک نیروهای هم پیمان توانست طی روزهای گذشته شهر باستانی الرصافه در حومه شرقی رقه به همراه ۱۵ روستا در حومه جنوبی السویدا آزاد کنند.

وی در ادامه افزود: تشکیلات تروریستی داعش در جریان این عملیات تلفات و خسارات زیادی را متحمل شد که فرار نیروهای باقی مانده از این گروه تروریستی را به دنبال داشت. کنترل بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر بین الرصافه و اثریا واقع در شرق حماه بار دیگر به ارتش سوریه بازگشت و این دستاورد یک نقطه عطفی به شمار می آید چرا که خطوط کمک رسانی و ارتباطی میان داعش و دیگر گروهک ها را در رقه قطع می کند.

این منبع تاکید کرد که ارتش سوریه کنترل روستای جباب حمد و تعدادی از بلندی های استراتژیک در پیرامون چاه های نفتی در جنوب منطقه السخنه را به دست گرفتند.