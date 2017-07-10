به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، در خصوص رسیدگی به وضعیت تاکسی‌های فرسوده گفت: پرونده تاکسی‌های فرسوده شهر تهران تا پایان سال ۹۶ بسته خواهد شد و چیزی به نام تاکسی فرسوده وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه نوسازی تاکسی‌های فرسوده طبق برنامه‌ریزی انجام شده است، عنوان کرد: حدود ۱۰ هزار تاکسی فرسوده در تهران شرایط تبدیل و نوسازی دارند که می‌بایست دولت شرایط وام و اسقاط خودرو و تسهیلات نوسازی تاکسی در سال ۹۶ را نیز فراهم کند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: پیکان تاکسی‌ها نیز شامل این نوسازی می‌شوند و نامه‌نگاری‌های لازم برای آنکه این تاکسی‌ها بتوانند در سامانه نوسازی ثبت‌نام کنند، انجام شده و در آینده امکان ثبت‌نام آنها برای نوسازی فراهم می‌شود اما تا آن زمان پروانه کار تمامی این تاکسی‌ها به جز تاکسی‌های پیکان تمدید می‌شود.

گفتنی است، چندی پیش، ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در خصوص عدم تمدید برنامه کار تاکسی‌دارانی که مدل تاکسی آنها سال ۸۶ است، گفته بود: تاکسی‌های مدل ۸۶ پروانه‌شان تمدید می‌شود؛ اما از هم‌اکنون باید آماده باشند تا به محض اینکه دولت شرایط نوسازی را فراهم کرد، آن را انجام دهد.