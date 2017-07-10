به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم فتاح دماوندی ظهر دوشنبه در جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به مناسبت گرامیداشت هفته ملی حجاب و عفاف ضمن اشاره به سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شهادت حضرت حمزه(ع) عموی بزرگوار پیامبر (ص) به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی و سیره عملی این دو بزرگوار پرداخت و اظهار داشت: حضرت حمزه(ع) عموی پیامبر(ص) و از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ اسلام بود و همواره در کنار رسول خدا حضور داشت؛ به‌ویژه در غزوات مهمی نظیر بدر و احد که رشادت‌های بسیاری از خود بروز داد و درنهایت در جنگ احد به شهادت رسید.

وی ادامه داد: پیامبر(ص) در زمان شهادت حضرت حمزه فرمود؛ برای عمویم حمزه گریه کنید، این مسئله نشان می‌دهد برخلاف آموزه‌های وهابیت مبنی بر حرام دانستن گریه برای شهدا، گریه برای شهید فضیلت محسوب می‌شود.

امام‌جمعه دماوند افزود: درزمینهٔ عظمت و مقام والای حضرت عبدالعظیم حسنی هم روایات بسیاری نقل‌شده و زیارت مرقد مطهر ایشان توصیه‌شده است.

فتاح دماوندی در ادامه سخنان خود به مبحث عفاف و حجاب اشاره و تصریح کرد: در قرآن کریم آمده است که به مردان بگو چشمان خود را از نامحرم فروببندند و به زنان نیز همین توصیه تکرار شده است.

وی در ادامه به سخنان رهبر فرزانه انقلاب درباره تفکر نادرست رضاخان نسبت به تمدن، گفت: رضاشاه پهلوی گمان می‌کرد بی‌حجابی باعث پیشرفت کشورهای غربی و اروپایی است درصورتی‌که نظم و برنامه‌ریزی آن‌ها موجب پیشرفت است.

امام‌جمعه دماوند سپس به سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: این سند به دنبال یکسان‌سازی ناعادلانه مردم و فرهنگ‌ها است و اتفاقاً برخلاف تصور برخی افراد، الزام‌آور نیز است؛ بنابراین دانشگاه باید به تبیین زوایای مختلف سند ۲۰۳۰ بپردازد و روشنگری کند.

در ادامه فتاح دماوندی افزود: مسئله‌ای مانند حجاب و عفاف فقط مختص دین اسلام نیست و در سایر ادیان نیز وجود دارد ولی با توجه به همه‌جانبه بودن دین مبین اسلام و قطعیت آیات قرآن کریم، عقل حکم می‌کند که به پیام انسان‌ساز اسلام گوش فرا دهیم و آموزه‌های مطمئن و جهان‌شمول آن‌ها مدنظر داشته باشیم.

رئیس واحد دماوند ضمن تشکر از پایگاه مقاومت بسیج کارکنان واحد به دلیل برگزاری این برنامه اظهار داشت: امام‌جمعه محترم دماوند همواره یار، پشتیبان و حامی دانشگاه بوده‌اند به‌ویژه در خصوص جذب رشته پرستاری در واحد دماوند که مکاتبات خوبی را با وزیر بهداشت انجام داده‌اند.

صفری ادامه داد: با توجه به اینکه تعطیلات به اتمام رسیده و همگی باروحیه‌ای شاد و پرانرژی به دانشگاه بازگشته‌ایم جا دارد تا باقدرت به دنبال خدمت‌رسانی به دانشجویان و ارباب‌رجوع باشیم و در جهت جذب دانشجویان جدید تلاش کنیم و هم‌زمان با آن کیفیت علمی و اخلاقی واحد به‌ویژه درزمینهٔ حجاب و عفاف را بالا ببریم.