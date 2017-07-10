آغاز مانور دریایی مشترک مصر و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای دریایی مصر و فرانسه مانور مشترک دریایی خود را با نام کلوپاترا ۲۰۱۷ در محدوده آبهای منطقه ای مصر در دریای مدیترانه و سرخ آغاز کردند.

در بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح مصر آمده است که این مانور با هدف تاکید بر روابط استراتژیک دو جانبه میان مصر و فرانسه طی چند روز در آبهای منطقه ای مصر برگزار می شود.

در این مانور یگانهای دریایی با مشارکت بالگردهای نوع میسترال مصر و فرانسه و دیگر تجهیزات نظامی از جمله جنگنده های نوع اف ۱۶ مصر برای رویارویی با دشمن فرضی و دفاع مشترک و بارزسی کشتی های مشکوک و بررسی سطح آمادگی نیروها حضور دارند.