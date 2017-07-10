۶۸ درصد مصوبات ستاد ساماندهی جوانان عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی در شصت و هفتمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با ارائه گزارشی از عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی جوانان افزود: از سال ۹۲ تا ۹۵ در مجموع ۴ هزار و ۱۳۳ ستاد ملی، استانی و شهرستانی برگزار شد که از این تعداد ۱۹ ستاد ملی، ۵۲۹ ستاد استانی و ۳ هزار و ۵۸۵ ستاد شهرستانی برگزار شد.

وی به حضور اعضا در ستاد اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ وزارتخانه ارشاد، سازمان بهزیستی، بسیج و مرکز آمار بیشترین حضور را در جلسات ستاد ساماندهی امورجوانان داشتند و کمترین مشارکت از سوی وزارت راه و شهرسازی، معاونت زنان ریاست جمهوری و مشاوران جوان رئیس جمهور انجام شد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی تاکنون عضو اصلی خود را به ستاد ساماندهی جوانان نفرستاده است.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: در سال ۹۵ موضوعات اوقات فراغت، ازدواج و خانواده، هویت، اشتغال، فضای مجازی، یافته های پژوهشی و گزارش استانداران و دستگاههای عضو سهم بالاتری در جلسات ستادهای ساماندهی در کل کشور داشته اند.

رضوی اضافه کرد: در سال گذشته حدود ۶۸ درصد مصوبات ستاد اجرایی شد که از این میزان ۵۴ درصد مربوط به وظایف دستگاهها و ۴۶ درصد در حیطه وظایف وزارت ورزش و جوانان بود.

وی نبود بودجه و عدم مشارکت دستگاهها را مهمترین علت اجرا نشدن مصوبات دانست و گفت: در سال ۹۵، ۵۶ درصد ستادهای استانی با حضور استانداران برگزار شد که این عدد در سال ۹۴ حدود ۴۰ درصد بود. همچنین در شهرستانها ۷۴ درصد جلسات با حضور فرمانداران برگزار شده است و مسئله آسیب های اجتماعی بیشترین سهم را در کنار اوقات فراغت، خانواده و ازدواج و مشارکت اجتماعی به خود اختصاص داد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان افزود: استانهای البرز، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری بیشترین موفقیت را در برگزاری جلسات ستاد ساماندهی جوانان داشتند و استانهای قم، کرمانشاه و خراسان جنوبی ضعیف ترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.

وی در مورد برنامه های سال ۹۶ گفت: برای سال ۹۶ برگزاری ۱۰ ستاد استانی و ۱۰ ستاد شهرستانی مورد نظر ما است و در مجموع باید ۳۱۰ ستاد استانی و ۴ هزار و ۲۶۰ ستاد شهرستانی برگزار شود.