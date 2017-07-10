عملکرد نامطلوب مدیران گردشگری صومعه سرا/مشکلات شهرستان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی عصر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: هر مسئول تا زمان حضور برمنصب مدیریت یک سازمان و یا دستگاه اجرایی وظیفه خدمت رسانی به مردم و نظام مقدس اسلامی را دارد.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب مدیران شهرستان صومعه سرا در حوزه مختلف اعم از ورزش، راه و شهرسازی، آبرسانی، افزود: این عملکرد مطلوب به دلیل وجود همدلی و همکاری و تعامل بین دستگاهی و همچنین علاقه به خدمت رسانی به مردم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا بعد از پیروزی انقلاب شاهد رشد خوبی بوده است، گفت: البته این بدان معنا نبوده که در سطح شهرستان مشکلاتی در حوزه و بخش ها مختلف همانند معضل بیکاری وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان صومعه سرا به نسبت سایر شهرستان ها در زمینه حل معضل بیکاری و اشتغال زایی دارای وضعیت مطلوبی نیست، خاطرنشان کرد: وجود این معضل باتوجه به ظرفیت و پتانسیل های خوب این شهرستان قابل تأمل و بررسی است.

محمدی در ادامه به وجود ظرفیت های گردشگری در شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و یادآورشد: وجود شهرک تاریخی گسکر می تواند برای صومعه سرا یک مکان ثابت گردشگری تعریف و ایجاد کند.

لزوم توجه به حوزه گردشگری و کشاورزی در صومعه سرا

وی بهره نگرفتن از پتانسیل های خوب صومعه سرا در حوزه گردشگری را مربوط به کم کاری مدیران این شهرستان دانست و اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان باید زمینه های سرمایه گذاری و بهره برداری از پتانسیل های حوزه های مختلف اعم از گردشگری، صنعتی، کشاورزی را فراهم کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به توان و ظرفیت بالای صومعه سرا در حوزه کشاورزی، افزود: این شهرستان دومین تولید کننده برنج در استان گیلان است ولی میزان تولید آن در واحد هکتار مطلوب نبوده که نیازمند بررسی بیشتر است.

وی با بیان اینکه افزایش میزان تولید در واحد هکتار از نظر اقتصادی، ایجاد اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده و بر روی میزان سرمایه گذاری در این حوزه تأثیر می گذارد، گفت: این موارد باید در حوزه کشاورزی شهرستان مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد زیرا صرفا داشتن بیشترین تولید کافی نیست.

محمدی در ادامه به وضعیت و مشکلات گلخانه داران شهرستان صومعه سرا نیز اشاره و تأکید کرد: متاسفانه مشکلات این افراد با بازدید حل نمی شود و در نظر داریم تا با تشکیل یک جلسه با هیأت مدیران ارزیابی دقیق و درستی از وضعیت این منطقه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه نباید انتظار داشته باشیم با توجه به شرایط موجود منطقه ای و بین المللی شاهد رشد ۸۰ درصدی در بودجه شویم، ادامه داد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که با استفاده از همین میزان بودجه کشور، استان و شهرستان اداره شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان مدیریت را فقط پول و اعتبار ندانست و افزود: مدیریت سیستم نظارت، کنترل، برنامه ریزی بوده که می توانیم با ایجاد تغییرات در بهره برداری، بهره وری را افزایش دهیم.

وی ضمن درخواست از مدیران دستگاه های مختلف برای ارائه برنامه های اجرای در سال آتی در سطح شهرستان به فرمانداری ارائه دهند تا با بررسی آن بتوانیم با مجموع برنامه های اجرای در سطح استان یک بودجه مناسب برای سال ۹۶ گیلان با توجه به برنامه ها درنظر گرفته شود.