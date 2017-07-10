به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به نامگذاری ۲۱ تیرماه به عنوان " روز بدون نایلکس " و با هدف فرهنگ سازی ، آگاه سازی و جلب مشارکت شهروندان و همچنین ارتقاء سطح دانش عمومی در زمینه تاثیرات سوء بهداشتی و محیط زیستی پلاستیک بر انسان و طبیعت ، طرح های ویژهای در این منطقه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای ترغیب شهروندان به استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های نایلونی اجرا می شود، تصریح کرد: بهترین راه جلوگیری از استفاده‌ی بی رویه کیسه‌های پلاستیکی و کاغذی استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای است.

معاون شهردار منطقه ۷ عنوان کرد: پلاستیک و فراورده های آن، به دلیل عدم تجزیه در طبیعت، به یکی از دشمنان جدی محیط زیست و سلامتی جانداران و گیاهان و پاکیزگی خاک و آب تبدیل شده اند چرا که آزمایشات ثابت کرده که یک تکه پلاستیک رها شده در طبیعت، چند صد سال زمان نیاز دارد تا تجزیه شود.

وی با اشاره به اجرای طرح توزیع کیسه های پارچه ای در مهدهای کودک، غرفه های بازیافت و میادین میوه و تره بار سطح منطقه، یادآور شد: در طول هفته بدون نایلکس کارگاه های آموزشی در کانون های محیط زیست و سراهای محلات برگزار و به شهروندان آموزش های لازم در خصوص مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف و نایلکس داده می شود و آموزشگران بازیافت شهروندان را به استفاده از ظروف گیاهی و نایلکس های زیست تجزیه پذیر تشویق خواهند کرد.