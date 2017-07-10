ادعای وزارت کشور آل خلیفه درباره بازداشت عامل انفجار الدراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرین، وزارت کشور آل خلیفه مدعی شد یکی از عوامل انفجار در منطقه الدراز بحرین را که در تاریخ ۱۹ ژوئن منجر به کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن دو پلیس دیگر شده بود، بازداشت نموده است .

در اطلاعیه وزارت کشور بحرین مدعی شده است؛ هویت دو عامل انفجار در منطقه الدراز را به این ترتیب شناسایی شده است:

(۱) حسن عبدالله مرهون راشد

۲) السید محمد قاسم محمد حسن فضل

که فرد اول بازداشت شده و دیگری فراری است.

این اطلاعیه مدعی شده است که این افراد تحت نظارت مستقیم دو جوان بحرینی دیگر با نامهای زیر فعالیت می نموده اند:

(۱) حسین علی أحمد داوود

(۲) احمد محمد علی مهدی إبراهیم زین الدین