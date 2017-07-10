به گزارش خبرنگار مهر، بهناز تسلیمی دبیر فدراسیون ورزش دانش آموزی و قائم مقام مسابقات ورزش دانش آموزی در بخش دختران گفت: امروز با حضور فدراسیون ورزشی مدارس هیچ محدودیتی در حضور دانش آموزان دختر در مسابقات آسیایی و جهانی وجود ندارد.

وی افزود: امسال با افزایش ۲۰ درصدی شرکت دانش آموزان دختر در مسابقات ورزشی روبرو هستیم.

تسلیمی بیان کرد: ۶ استان میزبان مسابقات دانش آموزی دختران هستند و تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر در ۱۲ رشته به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی بیان کرد: برای اولین بار مسابقات رزمی دختران را در دهه فجر در استان خوزستان خواهیم داشت.

قائم مقام مسابقات ورزشی دانش آموزی در بخش دختران تصریح کرد: مسابقات رزمی را برای دوره دوم متوسطه برگزار خواهیم کرد و اگر تقاضا داشته باشیم در دوره اول متوسطه نیز برگزار خواهیم کرد.