وزیرخارجه قطر: امارات و عربستان به ما درس ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر عنوان داشت که کشورش به هیچ عنوان هیچ درخواستی را که قوانین بین المللی را نقض کند نمی پذیرد.

وی تاکید کرد که قطر به هیچ عنوان اقدامی را که تنها به این کشور منحصر شود انجام نمی دهد و خواهان راه کاری است که همه کشورها را شامل شود.

وزیرخارجه قطر اضافه کرد:ما تمام اتهامات کشورهای محاصره کننده علیه قطر در خصوص حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی در سوریه و لیبی را رد می کنیم.قطر تمام تلاش خود را برای مبارزه با تروریسم با تروریسم به کار می گیرد اما عربستان و امارات باید بدانند که نباید به ما درس یاد بدهند چرا که شهروندان آنها متهم به ارتباط داشتن با تروریسم و حمایت مالی از آن هستند.

وی در ادامه تاکید کرد:نمی توان هیچ بحرانی را از طریق برخورد نظامی حل کرد بلکه از طریق مذاکره و گفتگو بر اساس مبانی مشخص حل می شود اما اگر شما از فرضیه درگیری مسلحانه سخن بگویید عربستانی ها باید بدانند که هر گونه اقدام نظامی جدید باعث تحمیل هزینه های بسیار سنگینی بر منطقه میشود.