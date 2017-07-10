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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

برگزاری مسابقات فوتبال مدارس آسیایی در شیراز

برگزاری مسابقات فوتبال مدارس آسیایی در شیراز

رئیس فدراسیون ورزش مدارس از برگزاری مسابقات فوتبال مدارس آسیایی در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ارمیان رئیس فدراسیون ورزش مدارس امروز در نشست خبری رقابت‌های مسابقات ورزش دانش‌آموزی گفت: امسال مسابقات دانش آموزی از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: مسابقات ورزشی دانش‌آموزی از تیرماه آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه دارد که ۱۵ رشته ورزشی برای سه مقطع تحصیلی ابتدای و دوره اول و دوم متوسطه در نظر گرفته شده است.

ارمیان تصریح کرد: ۱۰ سال بود که رشته کشتی و وزنه‌برداری نداشتیم اما امسال این رشته‌ها را نیز وارد مسابقات کرده‌ایم.

وی با اشاره به کیفیت بخشی ورزش دانش آموزی گفت: یکی از رویکردهای ما استعدادیابی است تا استاد دانش آموزان را در سنین پائین شناسایی و زمینه حضور آنان را در مسابقات داخلی و خارجی فراهم کردن است.

رئیس فدراسیون ورزش مدارس بیان کرد: تعداد ۱۰ تیم در مسابقات فوتبال مدارس آسیایی در استان فارس شرکت خواهند کرد.

همچنین صائبی قائم مقام مسابقات ورزش دانش‌آموزی در بخش پسران نیز بیان کرد: مسابقات پسران از تیر ماه آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه دارد.

وی افزود: تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر در ۱۵ رشته ورزشی به رقابت با یکدیگر می‌پردازد.

کد مطلب 4027241

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