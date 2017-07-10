برگزاری مسابقات فوتبال مدارس آسیایی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ارمیان رئیس فدراسیون ورزش مدارس امروز در نشست خبری رقابتهای مسابقات ورزش دانشآموزی گفت: امسال مسابقات دانش آموزی از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: مسابقات ورزشی دانشآموزی از تیرماه آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه دارد که ۱۵ رشته ورزشی برای سه مقطع تحصیلی ابتدای و دوره اول و دوم متوسطه در نظر گرفته شده است.
ارمیان تصریح کرد: ۱۰ سال بود که رشته کشتی و وزنهبرداری نداشتیم اما امسال این رشتهها را نیز وارد مسابقات کردهایم.
وی با اشاره به کیفیت بخشی ورزش دانش آموزی گفت: یکی از رویکردهای ما استعدادیابی است تا استاد دانش آموزان را در سنین پائین شناسایی و زمینه حضور آنان را در مسابقات داخلی و خارجی فراهم کردن است.
رئیس فدراسیون ورزش مدارس بیان کرد: تعداد ۱۰ تیم در مسابقات فوتبال مدارس آسیایی در استان فارس شرکت خواهند کرد.
همچنین صائبی قائم مقام مسابقات ورزش دانشآموزی در بخش پسران نیز بیان کرد: مسابقات پسران از تیر ماه آغاز شده و تا شهریور ماه ادامه دارد.
وی افزود: تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ دانشآموز پسر در ۱۵ رشته ورزشی به رقابت با یکدیگر میپردازد.
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