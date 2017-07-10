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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

عربستان: قطر سیاستهای خودرا اصلاح کند

عربستان: قطر سیاستهای خودرا اصلاح کند

عربستان بر ضرورت تغییر سیاستهای قطر در قبال کشورهای منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هیات دولت عربستان در نشست خود به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور از تلاشهای امیر کویت برای حل بحران قطر قدردانی کرده و اعلام کرد که ملت قطر بخشی از نظام کشورهای حوزه خلیج فارس و عربی هستند.

وزرای کابینه عربستان در ادامه تاکید کردند که دولت قطر باید روند خود را تغییر دهد و اقداماتی که کشورهای چهارگانه علیه قطر اتخاذ کردند باهدف تصحیح سیاستهای دوحه است که می کوشد اتحاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و امنیت کشورهای عربی و جهان و ثبات منطقه را تضعیف کرده و در امور داخلی آنها مداخله کند.

آنها اعلام کردند که مبارزه با تروریسم و تقویت ارزشهای میانه روی و مسئولیت پذیری بین المللی نیازمند همکاری تمام کشورها است.

کد مطلب 4027247

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