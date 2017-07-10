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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

برنامه مسابقات اعلام شد؛

هند اولین حریف ایران در بسکتبال کاپ آسیا شد

هند اولین حریف ایران در بسکتبال کاپ آسیا شد

تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در مسابقات کاپ آسیا را ۱۸ مرداد برابر هند برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال ۲۰۱۷ کاپ آسیا از ۱۷ مرداد به میزبانی لبنان آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران بر اساس گروه بندی انجام شده، با سه تیم اردن، سوریه و هند هم گروه است.

از سوی کمیته برگزاری این رقابت ها، امروز برنامه دیدارهای تیم های شرکت کننده شد. بر این اساس تیم ملی بسکتبال ایران ۱۸ مرداد در نخستین دیدار به مصاف هند می رود. دومین دیدار ایران پس از یک روز استراحت مقابل سوریه برگزار می‌شود.

تیم ملی بسکتبال ایران سومین دیدار خود را ۲۲ مرداد مقابل اردن برگزار خواهد کرد.

مسابقات بسکتبال ۲۰۱۷ کاپ آسیا تا ۲۹ مرداد در لبنان پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4027257
زینب حاجی حسینی

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