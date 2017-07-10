هند اولین حریف ایران در بسکتبال کاپ آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال ۲۰۱۷ کاپ آسیا از ۱۷ مرداد به میزبانی لبنان آغاز می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران بر اساس گروه بندی انجام شده، با سه تیم اردن، سوریه و هند هم گروه است.

از سوی کمیته برگزاری این رقابت ها، امروز برنامه دیدارهای تیم های شرکت کننده شد. بر این اساس تیم ملی بسکتبال ایران ۱۸ مرداد در نخستین دیدار به مصاف هند می رود. دومین دیدار ایران پس از یک روز استراحت مقابل سوریه برگزار می‌شود.

تیم ملی بسکتبال ایران سومین دیدار خود را ۲۲ مرداد مقابل اردن برگزار خواهد کرد.

مسابقات بسکتبال ۲۰۱۷ کاپ آسیا تا ۲۹ مرداد در لبنان پیگیری خواهد شد.