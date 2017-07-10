احتمال آغاز پرواز های حج از اواسط مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رحمتالله مه آبادی گفت: هماهنگیها و اقدامات لازم برای آماده سازی فرودگاههای کشور به منظور برگزاری حج، بین سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاهها، عوامل امنیتی و انتظامی انجام شده است.
وی ادامه داد: اگر عربستان به وعدههای خود عمل کند، امسال با شرایط بهتری نسبت به سال ۹۴؛ پروازهای حج را برقرار میکنیم.
مه آبادی گفت: امسال نسبت به سال ۹۴، تعداد زائران خانه خدا ۳۶ درصد رشد دارد.
وی افزود: مسئولان سازمان هواپیمایی کشور در حال مذاکره و رایزنی با شرکت هواپیمایی عربستان هستند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور همچنین با اشاره به اینکه اعطای گواهینامه به فرودگاههای کشور، بازتاب خوبی دارد گفت: برخی از فرودگاهها اخطار دریافت کرده و در حاشیه زرد قرار گرفته بودند که سازمان هواپیمایی کشوری، مهلت قانونی برای این فرودگاها در نظر گرفته است و فرودگاه صدوقی یزد، امروز اولین گواهینامه را دریافت کرد.
مه آبادی تاکید کرد: ۸ فرودگاه دیگر در آستانه دریافت گواهینامه هستند.
وی افزود: نداشتن گواهینامه به این معنی است که هیچ پرواز خارجی در فرودگاهها نخواهد نشست، اما دریافت گواهینامه اعتبار فرودگاه را افزایش میدهد.
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