احتمال آغاز پرواز های حج از اواسط مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رحمت‌الله مه آبادی گفت: هماهنگی‌ها و اقدامات لازم برای آماده سازی فرودگاه‌های کشور به منظور برگزاری حج، بین سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌ها، عوامل امنیتی و انتظامی انجام شده است.

وی ادامه داد: اگر عربستان به وعده‌های خود عمل کند، امسال با شرایط بهتری نسبت به سال ۹۴؛ پروازهای حج را برقرار می‌کنیم.

مه آبادی گفت: امسال نسبت به سال ۹۴، تعداد زائران خانه خدا ۳۶ درصد رشد دارد.

وی افزود: مسئولان سازمان هواپیمایی کشور در حال مذاکره و رایزنی با شرکت هواپیمایی عربستان هستند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور همچنین با اشاره به اینکه اعطای گواهینامه به فرودگاههای کشور، بازتاب خوبی دارد گفت: برخی از فرودگاهها اخطار دریافت کرده و در حاشیه زرد قرار گرفته بودند که سازمان هواپیمایی کشوری، مهلت قانونی برای این فرودگاها در نظر گرفته است و فرودگاه صدوقی یزد، امروز اولین گواهینامه را دریافت کرد.

مه آبادی تاکید کرد: ۸ فرودگاه دیگر در آستانه دریافت گواهینامه هستند.

وی افزود: نداشتن گواهینامه به این معنی است که هیچ پرواز خارجی در فرودگاه‌ها نخواهد نشست، اما دریافت گواهینامه اعتبار فرودگاه را افزایش می‌دهد.