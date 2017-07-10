تاسف دادگاه جنایی بین المللی نسبت به اقدامات عربی علیه قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، «فاتو بنسودا» دادستان کل دادگاه جنایی بین المللی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در خصوص اقدامات کشورهای عربی علیه دوحه رایزنی کرد.

وی در این دیدار نسبت به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی به دلیل محاصره قطر ابراز تاسف کرد.

بنسودا از نحوه برخورد دوحه با اقدامات خصمانه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با آن قدردانی کرده و عنوان داشت که اقدام قطر در درخواست برای دریافت دلایل محکمه پسند از سوی کشورهای عربی برای اثبات ادعاهایشان در خصوص حمایت دوحه از تروریسم بسیار جالب بوده و این روش برخورد با بحرانها بسیار صحیح است.