به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی در شصت و هفتیمن جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان ضمن ارائه گزارش عملکرد استان چهارمحال و بختیاری در حوزه جوانان افزود:این استان یک درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است و از حدود یک میلیون نفر جمعیت استان، ۲۵۰ هزار نفر جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال هستند.
دی ادامه داد: سال ۹۲ حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ مزدوج در استان حضور داشتند که این عدد در سال ۹۵ به ۹۸۵ هزار مزدوج کاهش یافته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آمار طلاق در این استان ۱۳ درصد است و روند کاهشی دارد. این استان پس از سیستان و بلوچستان کمترین میزان طلاق را دارد.
سلیمانی گفت: سال ۹۵ حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ مورد تسهیلات ازدواج پرداخت شد که ۶۲ درصد تسهیلات به جوانان ۱۵ تا ۲۹ اختصاص یافته است. همچنین سال ۹۵ تعداد ۱۴ هزار و ۳۰۰ شغل ایجاد شد که سهم جوانان ۵۷ هزار شغل بود.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۰ جلسه استانی ستاد ساماندهی امور جوانان در استان برگزار شد و ۴۷۸ مصوبه استانی داشتیم که ۴۴۳ مورد آن محقق شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سال ۹۲ تنها ۱۷ سمن فعال در استان داشتیم که این تعداد در سال ۹۵ به ۷۵ سمن رسیده است. همچنین ساخت خانه جوان در تمامی شهرستانها پیگیری شده است.
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