زباله وترافیک سهم صومعه سرااز گردشگری/ زیرساخت های لازم فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی در جلسه کمیته برنامه ریزی که عصر دوشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: طی چهار سال گذشته به رغم وجود محدودیت های اعتباراتی شاهد اقدامات مطلوب در حوزه شهرستان صومعه سرا بوده ایم.

وی به برخی از اقدامات انجام شده در حوزه گازرسانی، آسفالت راه روستایی و آبرسانی اشاره کرد و افزود: در حوزه گازرسانی شهرستان سبز، آبرسانی و آسفالت راه روستایی شاخصه برخورداری به ۸۰ درصد رسیده است.

لزوم حمایت از طرح و سرمایه گذاری در حوزه صنعت صومعه سرا

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه شهرستان دارای سه بخش، سه شهر و ۱۵۳ روستا است، گفت: ترکیب جمعیت شهری و روستایی در صومعه سرا به ترتیب ۴۱ به ۵۹ درصد بوده که نشان از این دارد که زندگی روستایی در این شهرستان به زندگی شهری غالب است.

وی با بیان اینکه نوع فعالیت مردم شهرستان غالبا کشاورزی، کشت صنوبر، دامپروری و فعالیت های مرتبط با کشاورزی است، خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت نیز شهرستان صومعه سرا با وجود داشتن شهرک صنعتی نیازمند حمایت از طرح و سرمایه گذاری در زمینه اشتغال دارد.

فتح اللهی توجه به این حوزه در شهرستان را زمینه ساز تحقق شعار سال برشمرد و تصریح کرد: ایجاد این شرایط می تواند به فراهم کردن زمینه ها اشتغال و توسعه پایدار در شهرستان صومعه سرا کمک کند.

وی در ادامه به برخی از مشکلات شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و آب روستایی، نوسازی و کمبود فضای آموزشی مدارس، بهره برداری از آبندان ها، لایه روبی انهار، کمبود ساختمان و فضای اداری، لزوم ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری های و توجه به حوزه گردشگری از جمله مشکلات در سطح شهرستان صومعه سرا اعلام کرد.

سهم اندک صومعه سرا از حضور مسافر و گردشگر

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه صومعه سرا توانایی تبدیل شدن به قطب گردشگری در استان گیلان را دارد، یادآورشد: مسافران برای حضور در شهرستان های غربی استان نیازمند عبور از مسیر صومعه سرا هستند و به همین منظور می توانیم با استفاده از ظرفیت های حوزه گردشگری در شهرستان می توان زمینه ایجاد اشتغال، ماندگاری مسافر و رونق اقتصادی را فراهم کرد.

وی با اشاره به حضور بیش از هفت میلیون مسافر در نوروز امسال در استان گیلان، افزود: متاسفانه سهم شهرستان صومعه سرا از این میزان بسیار اندک و تنها ترافیک و پسماند و زباله بوده است.

فتح اللهی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های تفریحی و رفاهی در سطح شهرستان، گفت: اجرای پروژه های گردشگری همانند ایجاد مجتمع رفاهی و تفریحی، خدمات بین راهی و بازارچه سنتی در ورودی شهر صومعه سرا، در کنار شهرک صنعتی ضیابر می تواند زمینه ساز ماندگاری و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.

وی با بیان اینکه باید در ایجاد چنین فضاهایی در حوزه ساختار اداری تعامل و همکاری وجود داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به حوزه گردشگری می توان زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را فراهم کرد.