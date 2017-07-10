کتاب «کارنامه توصیفی نیماپژوهی» رونمایی شد/جاری شدن اندیشه نیما

به گزارش خبرنگار مهر، در این رونمایی که شامگاه دوشنبه به میزبانی تالار غزل فرهنگ و ارشاد فارس برگزار شد، دکتر محمدرضا خالصی و دکتر بهادر باقری به نقد و بررسی این کتاب پرداختند. محمدرضا خالصی در این نشست به کتاب کارنامه نیما پژوهی اشاره کرد و گفت: این کتاب به ما کمک می کند تا به دلایل مختلف موفقیت نیما در گذشته و حال پی ببریم.

وی اندیشه نیما را در فضای شعر معاصر ساری و جاری دانست و گفت: اگرچه فرم شعر نیمایی به مانند گذشته مد نظر نیست اما این فضا را فراگرفته است.

در ادامه این برنامه دکتر بهادر باقری، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران نیز به بررسی کتاب کارنامه نیما پژوهی پرداخت و گفت: این کتاب حاصل تلاش های دکتر کاووس حسن‌لی، فرزانه نام آشنا و بسیار کوشای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز است که کارنامه علمی، پژوهشی، ادبی و ذوقی درخشان و افتخارآمیزی دارد.

وی با بیان اینکه دکتر حسن لی هم در عرصه ادبیات کهن و هم در ادبیات معاصر بویژه شعر معاصر، صاحب‌ نظر و صاحب تألیفات ارزنده و ماندگار است، عنوان کرد: این ویژگی تقریبا منحصربه ‌فرد، شیوه و شخصیت استاد شفیعی کدکنی را به ذهن انسان متبادر می کند.

باقری، انتشار کتاب کارنامه توصیفی نیماپژوهی را به عنوان یکی دیگر از برگ ‌های زرین پرونده کاری دکتر حسن لی عنوان کرد و افزود: پس از فرهنگ سعدی پژوهی و کارنامه تحلیل خیام پژوهی، این سومین کتاب از این دست است که تمام پژوهش‌ها در پیوند با نیما در قالب کتاب یا مقاله را معرفی، بررسی و نقد و ارزیابی مختصر می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فرصت محققان بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدود است و مطمئنا نمی‌توانند همه یا بخش قابل توجهی از منابع را ببینند و بررسی کنند، گفت: این کتاب، با نظم و روشمندی خود؛ بی‌تردید کار محققان اعم از استادان و دانشجویان را ساده کرده‌است و وقتی را که آنها باید صرف خواندن کتاب یا مقاله کنند و ببینند به موضوع مورد نظرشان مربوط یا نامربوط است، این نویسندگان با دقت و حوصله‌ای ۱۰ ساله صرف؛ و راه را برای دیگران هموار کرده‌اند. این در حالی است که خواندن دقیق هزار مقاله یعنی حدود ۲۰ هزار صفحه و ۴۰ کتاب، انصافاً کاری جدی، دشوار و نفس‌گیر است و همتی والا و عشقی سترگ می ‌طلبد و حاصل این کار درخشان، مانند کارهای پیشین صرفا فهرست کردن عنوان کتاب ها یا مقالات نیست.

پس از سخنان عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران، دکتر کاووس حسن لی نیز برای دقایق کوتاهی به ایراد سخن پرداخت و با تشکر از همه کسانی که او را در رسیدن به این موفقیت یاری کرده اند بر نقش تاثیرگذار الهام کرمی زاده در به سرانجام رسیدن این کتاب تاکید کرد.

استاد دانشگاه شیراز با اذعان به اینکه کتاب کارنامه نیما پژوهی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی کتابی ناگزیر و منبعی قابل استفاده خواهد بود، بیان کرد: آرزو می کنم فرهنگ این کشور روز به روز درخشان تر از گذشته شود و در این وانفسایی که برخی تلاش می کنند دیگران پا پس بکشند ما به ارتقای فرهنگ فارس و ایران کمک کنیم.

در پایان این مراسم که با حضور معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد فارس و مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، از سخنرانان این برنامه با اهدای مجموعه کتاب و سردیس های نیما تقدیر شد. در این برنامه یکی از بانوان هنرمند نوجوان به خواندن اشعاری از حافظ پرداخت و توسط معاون فرهنگی ارشاد فارس با اهدا بن خرید کتاب مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ اول کتاب کارنامه توصیفی نیماپژوهی از آغاز تا سال ۱۳۸۰ تالیف دکتر کاووس حسن‌لی و الهام کرمی‌زاده، توسط انتشارات هرمس و در ۱۱۰۵ صفحه به بازار نشر عرضه شده است.