جان ما برای انقلاب و این ملت ناقابل است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم چهلم سردار مدافع حرم شهید شعبان نصیری اظهار کرد: این مجلس دو شأنیت دارد. اول پاسداشت شخصیت شهید و وجه دوم مربوط است به آنچه این شهید در راهش شهید شد.

وی افزود: ثمره شهادت سردار نصیری در عراق منجر به یک جشن بزرگ در جهان شد که آن تمام شدن پرونده خلیفه نا به حق در جهان است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: در این روزها که در آستانه پیروزی بزرگ مردم عراق هستیم، سالگرد سرداری مثل شهید تقوی است، از خدمتگذاران و مجاهدان عراق که به شهادت رسید.

سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه سپاه بدر شجره طیبه‌ای مملو از شهدای گرانقدری است که تحت علمای عراق مثل شهیدان صدر و شهید حکیم تشکیل شد و خدمات زیادی کردند، تصریح کرد: شهید نصیری در توسعه این سپاه نقش ویژه‌ای داشت. شهید نصیری یکی از اولیای خدا بود که در جامعه ما گمنام و مخفی بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: برخی اوقات از راه دیپلماسی کارهایی می‌کنیم که خیلی خوب است، اما برخی مشکلات فقط با دیپلماسی حل نمی‌شود. خون شهید نصیری و خون دیگر شهیدان ایرانی، این خون خون یک نفر نبود، این پیمانه وفای یک ملت بود، در حمایت از پشتیبانی از یک کشور که مورد ظلم قرار گرفته است. کدام دیپلماسی می‌تواند مانند این خون‌ها صمیمیت ایجاد کند؟

سردار سلیمانی گفت: داعش بیش از دو هزار نفر زن جوان ایزدی را بین خود دست به دست به فروش رساند و این جنایت های فجیعی بود. کودکی را از سینه مادر گرفتند و سر او را بردیدند و مثل گوسفند سرخ کردند و داخل پلو گذاشتند و برای مادرش فرستادند؛ در دیاله. این جنایت وحشتناک در سابقه تاریخ بشر نایاب است.

فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به پیروزی اخیر در عراق افزود: ملت عراق و سوریه حق بزرگی بر گردن بشریت برای مقابله با این پدیده خطرناک دارند. ملت عراق و سوریه با فدا کردن هزاران جوان حق بزرگی بر گردن جهان دارند. این پیروزی برخاسته از حکمت و تقوای یک مرد برجسته در عراق یعنی آیت الله العظمی سیستانی است؛ این فقیه موقعیت شناس و حکیم در مواقع متعددی مردم عراق و کشور عراق را نجات داد.

وی با بیان اینکه پدیده داعش از نوع آن در تاریخ جهان کم نظیر بوده افزود: هیچ رسانه ای نمی تواند آن تصاویری که خود آنها منتشر می کنند را رسانه ای کند چرا که بسیار سبوعانه است. دختران و زنان، کودکان و مردان بسیاری را به وحشیانه ترین حالت کشتند، سر بریدن های مختلف را نشان دادند و اجرا کردند. این جنایت وحشتناک در تاریخ بشریت نایاب است و پدیده کوچکی نیست؛ چطور برای بحران ریزگردها که درست هم است جلسه و نشست بین المللی برگزار می کنیم و در خصوص خوارج زمان که داعش باشد این کار صورت نمی گیرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: َشاید صد ها هزار نفر با آتش انتحار داعش کشته شدند، امروز این جشن ملت عراق تنها نیست بلکه پیروزی همه بشریت است. ملت عراق و سوریه حق بزرگی به گردن بشریت دارند. برخی در ابتدا گمان می کردند که این یک جنگ سنی و شیعه است ولی دیدند خودشان هم درگیر شدند، لذا این پیروزی همه مردم و کشورهای منطقه است و این دو کشور با تقدیم هزاران شهید حق بزرگی به گردن جهان دارند.

سردار سلیمانی گفت: این پیروزی برخواسته از حکمت و تقوای یک مرد برجسته در خانه ای محقر در عراق است و آن یک مرد بزرگ، زمان شناس، حکیم و مرجع بزرگ شیعه آیت الله سیستانی است که در بزنگاه‌های تاریخی زمان خود در صحنه حاضر است. نزدیکی شیعه و سنی، محبت به کُرد و شکل گرفتن قانون اساسی آن کشور در همه این زمان ها عبای خود را برای همه ملت و دولت عراق گشوده است. فتوای این مرد موقعیت شناس که به موقع به پا خاست و جوانان را به قیام وا داشت و حشد شعبی مقدس را تشکیل داد. این فقط یک فتوا نبود بلکه توصیه های کاملی هم همراه آن بود و نهایتا عراق را نجات داد.

وی با بیان اینکه همبستگی امروز در عراق نادر است تصریح کرد: شیعه از نقاط دور عراق برای نجات سنی های این کشور به پا خاستند؛ اینها ارزشمند است. این نشان داد که این ملت می تواند در کنار هم سال های سال زندگی کنند. تحت لوای پرچم مرجعیت همه برای نجات عراق آمدند. رهبری معظم انقلاب اسلامی آیت الله سیستانی را یک گنجی برای کشور خودشان معرفی کردند که امیدواریم ملت عراق قدر این عالم را بدانند.

سردار سلیمانی افزود: ایران تمام توان خود را به کمک عراق آورد بدون هیچ ادعا و انتظاری از آنها، حشد شعبی یک موفقیت بزرگی برای عراق بوده و هست و نقش آنها در آزاد سازی مناطق اشغال شده به‌خصوص موصل بسیار موثر بوده است و هر نگاه توطئه آمیزی را این نیرو خنثی کرد. امروز ستاد های حشد شعبی قدرتمندتر از هر ارتشی است. امروز هیچ اثری از حزب بعث را در ارتش عراق حس نمی کنید، شعارها و پرچم ها را ببینید، فرماندهان امروز عراق بسیار لایق هستند.

فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر اینکه ارتش عراق ارتش لایقی است افزود: فرماندهان و سربازان بسیاری از ارتش عراق در برابر تروریست ها به شهادت رسیدند. امروز آنها به اندازه کافی مستقل هستند و نیازی به کمک خارجی ها ندارند. امروز کسانی که طمع به ماندگاری در عراق دارند بدانند که ارتش و نیروهای دولتی و مردمی عراق اجازه دخالت بیشتر به آنها را نخواهند داد.

وی افزود: نقش شخصیت های مختلف در این پیروزی مثمر ثمر بوده است، شهید شعبان نصیری به‌عنوان شیخ شهیدان شناخته شده است، حیدر عبادی نقش بی بدیلی به عنوان نخست وزیر داشت و از طرفی نقش احزاب سیاسی و پارلمان آن کشور هم نقش بزرگی بود. این پیروزی بزرگی که در عراق امروز بدست آمد، نیازمند تفسیر و تحلیل بسیاری است.

سردار سلیمانی ادامه داد: ترامپ را دیدید که رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم کرد که داعش را بوجود آورد؛ بنابراین این یک ادعای داخلی از طرف ما نیست. ملت ایران سربلند است که در راستای مبارزه با تروریسم همه جوره پای کار بود و شهدای ارزشمند ما در عراق و سوریه سند این مطلب است. نویسندگان و هنرمندان ما این دین بزرگ را ادا کنند و صحنه های بزرگی که اتفاق افتاده است را با قلم های خود و هنری که دارند به نمایش بگذارند. این وظیفه بزرگ هنرمندان و نویسندگان ما است.

وی ادامه داد: این جمله امام راحل که فرمودند جان ناقابل ما در راه ادامه مسیر انقلاب ناقابل است را باید پیش خود تکرار کنیم، باید از خداوند کمک گرفت که شهید این مسیر بشویم و صداقت خودمان را به ملت ثابت کنیم. به خانواده شهید نصیری که از روز اول در تکریت احساس کردن که ایشان به زودی شهید می شود و اصرار ایشان در عمل به گمنامی بی نظیر بود. خداوند این شخصیت را در قلب همه جوانان ما جای دهد.

سردار سلیمانی گفت: امروز جان ناقابل ما برای انقلاب و شهدای این ملت ناقابل است؛ باید از خدا بخواهیم عاقبت بخیر و شهید این راه شویم و صداقت خود را اثبات کنیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: یکی از آن عناصر ارزشمندی که به مدد سوریه و عراق آمد حزب الله لبنان بود و جای دارد دست سید حسن نصرالله دبیرکل این حزب را ببوسم؛ ببینید چه شهدایی را تقدیم کرد. جا دارد عراق قدر این سازمان جهاد گر و جهاد پرور را بداند.