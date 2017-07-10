اقتصاد ایران با تدریس علوم غربی فروپاشید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بسیج دانشجویی استان فارس حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین در جمع دانشجویان بسیجی دوره خط امام(ره) استان فارس اظهار داشت: مقام معظم رهبری هدف اصلی دشمن در کوتاه مدت را برهم زدن امنیت دانستند و از این رو امنیت که باشد در مبحث تعلیم و تربیت و اقتصاد میتوان فعالیت کرد که در این راستا چهار اتفاق عمده در کشور رخ داد.
وی ناتوی عربی را یکی از اتفاقات برشمرد و افزود: اتفاق دیگر چگونگی تضعیف ایران است که نخستین دستاوردش عملیات تروریستی در تهران بود و در همین راستا هر تجمعی یک رمز اطلاعاتی برای دشمن است که اساساً فرمول بیحسابی تلقی میشود و در نهایت براندازی است.
رئیس اندیشکده یقین با اشاره به اینکه مولفه امنیتی و دفاعی به صورت تصاعدی بالا رفته است، بیانکرد: ورود داعش به حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی که نماد اسلامیت و جمهوریت است یکی دیگر از اتفاقات در کشور بود.
عباسی با بیان اینکه به تعبیر خود آمریکاییها برجام دچار مرگ تدریجی میشود گفت: سالها در زمینه ماهواره کار کردیم و اکنون این ماهوارهها در موزهها نگهداری میشوند که در همین راستا دانشجویان هوافضا و IT یا باید برای موزه کار کنند یا برای آمریکاییها و این در صورتی است که معنی استقلال دیده نمیشود.
رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه در صورت حفظ جمهوری اسلامی، غرب از بین میرود چراکه غرب نسبت به قبل ضعیف شده است خاطرنشان کرد: مبنای علوم انسانی غربی غیرتوحیدی بوده اما اینجا جمهوری اسلامی است از این رو سند ۲۰۳۰ معنایی ندارد و این در صورتی است که با تدریس علوم اقتصادی غربی در دانشگاههای ایران اقتصاد فروپاشید که حاصل پول بدون پشتوانه است.
عباسی تضعیف سپاه را یکی دیگر از رخدادها عنوان و خاطرنشان کرد: همان کسانی که امنیت را تامین میکنند اگر همانند عدهای چشمهایشان را بسته بودند، در کشور چه اتفاقی میافتاد در صورتی که اگر این امنیت هم نبود توریستی به ایران نمیآمد و در همین راستا جریانی در دولت و غرب به صورت گازانبری دارند این امنیت را مخدوش میکنند.
وی بیان کرد: عامل اصلی استمرار انقلاب اسلامی دانشجویان هستند و این در حالی است که تنها مجموعهای که دغدغه فرهنگی را دارند، تشکلهای انقلابی هستند.
رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه دوره ما دوره جهاد کبیر است و اطاعت از کفار نباید کرد، گفت: وجود ولایت و اراده الهی و دانشجویان ۳ عامل اساسی است که ما ترسی از تهدیدات نداریم و آینده بسیار روشن بوده و نجات مییابیم.
نظر شما