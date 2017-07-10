حل مشکلات طوس در حد صورت جلسه باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص احیاء طوس که در آرامگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: بعد از بازدید رهبر انقلاب از منطقه طوس، دستورات ویژه‌ای در خصوص احیاء این منطقه صادر شد که در این راستا ستاد احیا طوس به تصویب رسید.

وی افزود: اما به لحاظ مشکلاتی که وجود داشت اقدامات در حد صورت جلسه باقی ماند تا اینکه در دوره جدید مدیریت شهری با عزمی راسخ بر آن شدیم تا هم واسطه دستور رهبری قرار گیریم و هم به جهت مقام بزرگ فردوسی، تلاش کنیم این مجموعه از مظلومیت خارج شود.

شهردار مشهد تصریح کرد: در این راستا با الحاق این منطقه به مشهد، ناحیه‌ای از شهرداری منطقه ۱۲ در طوس مستقر شد و اقدامات شایسته‌ای را به عمل آوردیم که از جمله این اقدامات اجرای دو بلوار بزرگ شاهنامه و توسعه بلوار طوس بود.

وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات به ساکنان منطقه طوس، علاوه بر پیگیری آسفالت معابر وکاشت درخت و گل های فصلی، خط ویژه اتوبوس رانی نیز راه اندازی شد تا بخشی از مشکلات مردم برطرف شود و همزمان بر ساخت وسازها نظارت شد و از تصرف اموال عمومی نیز جلوگیری به عمل آمد.