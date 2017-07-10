  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۹

شهردار مشهد عنوان کرد:

حل مشکلات طوس در حد صورت جلسه باقی مانده است

حل مشکلات طوس در حد صورت جلسه باقی مانده است

مشهد- شهردار مشهد گفت: پس از دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص احیای طوس، اقداماتی به تصویب رسید که تنها در حد صورت جلسه باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص احیاء طوس که در آرامگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: بعد از بازدید رهبر انقلاب از منطقه طوس، دستورات ویژه‌ای در خصوص احیاء این منطقه صادر شد که در این راستا ستاد احیا طوس به تصویب رسید.

وی افزود: اما به لحاظ مشکلاتی که وجود داشت اقدامات در حد صورت جلسه باقی ماند تا اینکه در دوره جدید مدیریت شهری با عزمی راسخ بر آن شدیم تا هم واسطه دستور رهبری قرار گیریم و هم به جهت مقام بزرگ فردوسی، تلاش کنیم این مجموعه از مظلومیت خارج شود.

شهردار مشهد تصریح کرد: در این راستا با الحاق این منطقه به مشهد، ناحیه‌ای از شهرداری منطقه ۱۲ در طوس مستقر شد و اقدامات شایسته‌ای را به عمل آوردیم که از جمله این اقدامات اجرای دو بلوار بزرگ شاهنامه و توسعه بلوار طوس بود.

وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات به ساکنان منطقه طوس، علاوه بر پیگیری آسفالت معابر وکاشت درخت و گل های فصلی، خط ویژه اتوبوس رانی نیز راه اندازی شد تا بخشی از مشکلات مردم برطرف شود و همزمان بر ساخت وسازها نظارت شد و از تصرف اموال عمومی نیز جلوگیری به عمل آمد.

کد مطلب 4027281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها