سند راهبردی احیاء طوس موجب جهش این منطقه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کمال سرویها عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص احیاء طوس که در آرامگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: برای فردوسی کار کردن بهانه نمی‌خواهد این شخصیت انقدر بزرگ است که باید توان خود را برای نکوداشت نام او و توسعه و پیشرفت شهر طوس مصروف داشت.

وی افزود: با وجود بازدید رهبر معظم انقلاب از طوس و تاکید ایشان بر رسیدگی این منطقه، جای بسی تاسف است که مدیران شهری و دولتی از بعد از انقلاب این توجه را نداشته‌اند.

رئیس شورای اشلامی شهر مشهد تصریح کرد: حال بعد از ۲۱ باید دید آیا همت بالای مدیران شهری باعث عملی شدن منویات رهبرمعظم انقلاب شده است؟ .

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب احیاء منطقه طوس را به شورای احیا طوس واگذار کرده است و حالا بعد از ۱۵ سال این امر به تعطیلی کشیده شده که نشان می‌دهد برای فردوسی همت بالایی نداریم و جدیت به خرج نمی‌دهیم.

سرویها با تاکید به اینکه مشهد به دلیل دارا بودن توریست زیارتی در بین تمام شهرهای جهان اسلام پیشتاز است گفت: ما در بین تمام شهرهای بزرگ کشورهای اسلامی مقام اول را داریم اما آیا نباید با وجود دستاوردهایی که در اختیار داریم برای طوس کاری انجام دهیم؟.

وی تاکید کرد: علی رغم اینکه در این سال‌ها رکود ساخت و ساز را داشته‌ایم، شهرداری بالغ بر ۳۵ میلیار تومان برای توسعه حداقلی منطقه طوس هزینه کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه با تدوین و تصویب سند راهبردی احیاء طوس شاهد یک جهش و توسعه جدی در این محدوده خواهیم بود ابراز کرد: احیا مرمت و آوار برداری از شهر سلجوقی از تاکیدات رهبرمعظم انقلاب است است ولی با بودجه پایین این امر تحقق نمی‌یاید.

وی با اشاره به اینکه اگر این سند راهبردی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد آن زمان شاهد اتفاقات بزرگی در طوس خواهیم بود گفت: عنوان منطقه گردشگری بین المللی طوس قابلیت‌های متعددی را ایجاد می‌کند که در مباحث گردشگری و نیروی کار موثر واقع می‌شود.