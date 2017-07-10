ارتقای سطح بهداشت و درمان استان مرکزی یک مطالبه برحق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح بیمارستان خصوصی ۱۶۰ تختخوابی اراک که با حضور وزیر بهداشت و درمان برگزار شد، اظهار داشت: طی چهارسال اخیر تحولات عمده ای در حوزه سلامت استان مرکزی اتفاق افتاده که این اتفاق خوب با زحمت و تلاش به دست آمده است.

وی افزود: چنین تحولاتی در حوزه بهداشت و درمان در هیچ دوره ای دیده نشده، آنهم در شرایط و تنگناهایی که از سوی دشمن بر کشور و دولت تحمیل شد.

استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه جامعه ایران از عملکرد وزیر فعلی بهداشت و همچنین شخص رئیس جمهور از وی رضایت دارند، امیدوارم در دولت دوازدهم هم حضور آقای قاضی زاده تداوم داشته باشد و در حوزه سلامت کارهای موثر در مسیر ارتقای سلامت مردم و جامعه ادامه یابد.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم اما چند تن از وزرا به اراک سفر کردند و در آینده نیز سفر خواهند کرد که این مساله نشان از پویایی و تلاش استان مرکزی دارد.

وی ادامه داد: قطعا کار تاثیرگذار در حوزه سلامت، اقدام ارزشمندی است که رضایت مردم را به همراه دارد و ازجمله افتخارات هر دولتی محسوب می شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: در طول این مدت با اقدام وزیر بهداشت و پیگیری های نمایندگان مردم در مجلس، بسیاری از مشکلات حوزه درمان در کشور و استان مرکزی برطرف شده که امیدواریم در آینده هم این روند مطلوب ادامه یابد.

زمانی قمی اضافه کرد: دولت یازدهم در همه حوزه ها اقداماتی برجسته انجام داده، در حوزه سیاست خارجی پیچیده ترین پرونده تاریخ ایران را به نتیجه رساند و برجام توانست در بسیاری از حوزه ها از جمله معیشت مردم و اقتصاد ثاثیر مثبت داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حوزه سلامت شرایطی که امروز داریم در زمینه دسترسی به دارو، تجهیزات و بسیاری از امکانات پزشکی کاملا با سال ۹۲ متفاوت است.

استاندار مرکزی افزود: استان مرکزی استانی صنعتی و اقتصادی است و تاثیر در آن در اقتصاد ملی درخور توجه است، بنابراین به این استان تاثیرگذار، در همه حوزه ها ازجمله بهداشت و درمان، از سوی دولتمردان بایستی توجه خاص و نگاه ویژه صورت پذیرد.