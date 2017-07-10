دیمیستورا: اولویت ما در سوریه توقف درگیری هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت: اولویت ما در سوریه توقف تنش هاست و سازمان ملل از «آستانه» که موجب تقویت مذاکرات در ژنو می شود، حمایت می کند.

وی افزود: ما نمی خواهیم تمامیت ارضی سوریه به خطر بیافتد و باید بدون تجزیه سوریه امور انجام شود.

دیمیستورا بیان کرد: توافق آتش بس در جنوب سوریه فرصتی خوبی برای موفقیت دارد. دنیا در حال حاضر شاهد گشایش در یکی از پیچیده ترین بحرانهای زمان حال است.

وی گفت: توافق ایجاد مناطق کاهش تنش موقتی است و تمامیت ارضی سوریه را تهدید نمی کند.

نماینده سازمان ملل خواستار آتش بس فراگیر در سوریه شد.

استفان دیمیستورا، اوضاع در ادلب را دشوار و در حال گفتگو بحث دانست و بیان کرد: می توانیم بگوییم که آتش بس در جنوب سوریه از شانس بالایی برای موفقیت برخوردار است. مرکزی برای نظارت بر آتش بس در جنوب غرب سوریه وجود دارد. آتش بس در جنوب غرب سوریه پیشرفت مهم و نقطه عطفی در بحران سوریه محسوب می شود.

وی در ادامه بیان کرد: باید عدم به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه تضمین شود و مناطق کاهش تنش در سوریه باید به مناطق آتش بس در سوریه تبدیل شود.