احیای ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی محدوده تاریخی طوس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اکبریان عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سال روز فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص احیاء طوس که در آرامگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: اگر بگوییم ماموریت عظیم احیاء طوس بر عهده شهرداری بوده تا دستور ولی امر مسلمین روی زمین نماند، گزافه نگفته‌ایم.

وی افزود: شهرداری مشهد در این چهار سال پشتیبانی خود را برای احیاء این خطه معطوف ساخته است.

شهردار منطقه ۱۲ با تاکید به اینکه به دنبال درآمدزایی در منطقه طوس نیستیم تصریح کرد: سه هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت طوس به دست دوستداران فردوسی احیا شده و برای عمران و آبادانی این منطقه تاکنون ۳۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری هزینه شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد در مسیر احیاء طوس همراه سازمان میراث فرهنگی حرکت کرده است ادامه داد: ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف آرامگاه ،محیط طبیعی این مجموعه را خدشه دار کرده که با ورود شهرداری این ساخت و سازها به حداقل رسیده است.

اکبریان بیان کرد: امروز شهرداری مشهد مدعی احیاء طوس است و همه دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی با همراهی یکدیگر به جمع‌بندی عملیاتی برای حل مشکلات این محدوده رسیده‌اند که تدوین سند اجرایی احیاء طوس یکی از این موارد است.