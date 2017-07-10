هوشمندسازی تطبیق اطلاعات اظهار کالا با ثبت سفارش در سامانه گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، همزمان با برنامه‌های تکمیلی گمرک الکترونیک پس از اجرای موفق ثبت منشا ارز با همکاری بانک مرکزی، الکترونیکی کردن فاکتور کالا، عدل بندی الکترونیک و الکترونیکی شدن بارنامه ها در اقدامی تطبیق اطلاعات ثبت سفارش کالا و اظهارنامه اجرایی شد.



با اجرایی شدن تطبیق هوشمند اطلاعات ثبت سفارش با اظهار کالا، در صورتیکه اطلاعات ورودی با اطلاعات ثبت سفارش مغایرت داشته باشد؛ سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند اجازه اظهار را نمی دهد و به صورت خودکار قفل می شود.



پیش از این و با هوشمند سازی اطلاعات بارنامه و راه اندازی بارنامه الکترونیک، امکان تطبیق هوشمند اطلاعات اظهار با بارنامه الکترونیک فراهم شده بود تا در صورت عدم تطبیق اطلاعات اظهاری با بارنامه، اجازه ادامه کار داده نشود و بر روی بارنامه اصطلاحا قفل شود.

در این سامانه قابلیت کنترل خودکار اطلاعات، صحت سنجی و شناسایی ریسک های ناشی از مغایرت اطلاعات موجود در اسناد و بر اساس شاخص های مدیریت ریسک فراهم شده و در صورت عدم مطابقت با اطلاعات مجوز ورود کالا بر اساس اسناد ثبت سفارش و اسناد بانکی، صاحبان کالا ملزم به کسب مجوز مجدد از سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

بنابراین گمرک ایران علاوه بر اطلاعات مندرج در بارنامه، اطلاعات ثبت سفارش را نیز به عنوان اطلاعات قابل اتکا و بسیار مهم‌ ملاک عمل قرار داده و سامانه جامع گمرکی علاوه بر بارنامه بر روی اطلاعات ثبت سفارش نیز واکنش نشان داده و با تطبیق هوشمند اطلاعات و کراس چک در صورت هر گونه مغایرت اصطلاحا قفل می شود.