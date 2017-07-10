به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر نجفی امروز یکشنبه در مراسم معارفه خود اظهار داشت: در دانشگاه ها عواملی که در ایجاد کار تاثیر دارند، دانشگاه کار آفرین است و عمده ترین جای تولید و توزیع در دانشگاه می باشد که مهارتهای لازم را برای کار در جامعه دارند.

دکتر نجفی در ادامه سخنانش ابراز داشت: شرایط دنیا و کشور طوری است که نمی‌توان با یک سرعت طبیعی در این راستا راه پیدا کرد و حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتوان پژوهشها، آموزشها و عادت‌های رفتاری را به سمت حل مشکلات جامعه پیش ببریم.

وی در ادامه افزود: کشور ما در شرایط خاصی است، از جهت بین المللی تحت فشار و تحریم هستیم، آمار بالایی از بیکاری داریم، و باید تلاش کنیم آن ۲۰ سال زمان را سریعتر طی کنیم تا در جامعه نقش آفرین باشیم.

نجفی تاکید کرد: چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان است و در منطقه ما مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.

وی افزود: همه امکانات برای حل مشکلات جامعه را بایستی به کار بگیریم و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان بایستی عمدتا در دانشگاه ها شروع شود، همه دنیا این مسیر را طی می کنند و راه سختی است.

نجفی گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی آنچنان که باید در کشور ما باز نشده است و ما تنها به یک بنر اکتفا می کنیم و ما برای ادامه زندگی راهی بجز اقتصاد مقاومتی نداریم.

در ادامه، محمد جوشقانی افزود: دانشگاه ها یک دورانی را در اواخر دهه۷۰ و اوائل دهه ۸۰ شروع کرده اند که به دانشگاه های نسل دوم و پژوهش محور ورود پیدا کرده است و به نظر عده ای فرصت و تولد دوباره است و به نظر عده ای دیگر تهدید دانشگاه ها می باشد.

وی افزود: تعداد سامانه های دانشگاه در این دوره رشدی حدود ۵۰۰ برابری داشته است و در حوزه ارتباطات و صنعت کریدور تجاری را تدوین کرده ایم که در این راستا یک بستر با تفاهم با پارک علم و فناوری رقم زده ایم، در آزمایشگاه مرکزی برای اولین بار اصلاح آزمایشگاه را شروع کرده ایم و در حال حاضر ۱۳۰ آزمایشگاه دانشگاه به ثبت رسیده است.

جوشقانی گفت: در این دوره جهاد گونه با بودجه ۳۵میلیارد، ۳۰۰ دستگاه تعمیر و قابل استفاده مجدد شده است، و در این دوره کتابخانه دانشگاه رازی راه اندازی شده و می‌توان فعالیتهای دانشگاه را رصد کرد.