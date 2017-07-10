ایجادمراکز سلامت سالمندان/پوشش بیمه ای داروهای ناباروری و رماتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در این برنامه با بیان اینکه خدمات درمانی این سازمان به دو شکل ارائه می شود، افزود: در بخش درمان مستقیم، مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان خدمت رسانی می کنند که شامل ٧٨ بیمارستان و ٢٨٥ مرکز سرپایی و کلینیک است که خدمات ارائه شده به بیمه شدگان در این مراکز کاملاً رایگان است.

وی ادامه داد: بخش دیگر درمان سازمان تامین اجتماعی، درمان غیر مستقیم است که شامل ٨١٦ بیمارستان و ٤٥ هزار و ٧٣٣ مرکز درمانی دولتی، دانشگاهی و خصوصی طرف قرارداد است که در این بخش نیز سازمان تامین اجتماعی، ٩٠ درصد هزینه های بستری بیمه شدگان مراجعه کننده را بر اساس تعرفه های دولتی می پردازد و در بخش سرپایی مراکز طرف قرار داد، این سازمان ٧٠ درصد هزینه ها را به بیمه شدگان پرداخت می کند.

درخشان به برنامه های مهم سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان در طی سالهای اخیر پرداخت و گفت: ایجاد مراکز سلامت سالمندان از برنامه های مهم این بخش است . اولین مرکز آن در مشهد به صورت پایلوت تاسیس شده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: در مراکز سلامت سالمندان برای تمامی بیمه شدگان بالای ٦٥ سال پرونده تشکیل می شود تا عوامل خطر در آن ها شناسایی و کنترل شود.

وی به نظام ارجاع داخلی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش مراجعه غیر ضروری به متخصصان و پایش بیماران مزمن، برای بیمه شدگان پرونده الکترونیکی تشکیل می شود و در این برنامه در صورت نیاز به پزشک متخصص، نوبت دهی و ارسال پرونده به شیوه الکترونیکی انجام می شود.

درخشان به اصلاح شیوه مدیریت بیمارستانی نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این برنامه مقرر شده است بیمارستان ها به صورت هیئت مدیره ای اداره شوند و بیمارستان هایی که در سالهای اخیر افتتاح شده اند مانند ایلام، بیرجند و اهواز شکل مدیریت آنها به صورت هیئت مدیره ای است.

درخشان با بیان اینکه هدف نظام سلامت کشور ارتقای بهداشت و سلامت مردم است، تصریح کرد: در صورتی که دارو در فرایند درمانی بیمار موردنیاز باشد و توسط پزشک متخصص تجویز آن تشخیص داده باشد هیچ گونه محدودیت و سقفی در تعداد تحویل اقلام دارو وجود ندارد.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در این برنامه رادیویی به سئوالات شنوندگان پاسخ داد و گفت: تعیین خدمات درمانی و دارو تحت پوشش بیمه توسط شورای عالی بیمه کشور انجام می شود و سازمان های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی تعهدات مصوب را اجرا می کنند.

محمد توانایی با اشاره به خدمات دندانپزشکی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: خدمات بیمه پایه در این بخش مبتنی بر پیشگیری است و خدمات در این زمینه به بیمه شدگان در مراکز ملکی سازمان ارائه می شود.

وی در خصوص داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه نیز گفت: داروهای مورد نیاز در بخش درمان ناباروری طبق مصوبه شورای عالی بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

توانایی افزود: داروهای رماتیسم نیز طبق آخرین مصوبه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.