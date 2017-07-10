به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی اکبر مصطفوی در دومین یادواره شهدای زن بخش رودهن که عصر امروز در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: آمریکا و حامیان آمریکا دینی را که در آن ظلم ستیزی و استقلال نباشد را می خواهند.



مصطفوی افزود: اما قرآن کریم به زیبایی پاسخ آنها را داده است و آنها به این آرزوی خود نخواهند رسید.

وی گفت: کسانی می توانند از دینی که عزت و سعادت دنیا و آخرت را می دهد حمایت کنند که از هیچ کسی واهمه نداشته باشند و تبلیغ دین خدا را انجام دهند.

فرمانده پادگان امام علی (ع) در خصوص اقتدار نظامی کشور اضافه کرد: اقتدار نظامی کشور برای ما افتخار است و بالاتر از آن افتخار جنگ ۸ ساله ما با کشور عراق بوده است؛ در جنگ ۸ ساله ما اسیر عراق نشده ایم بلکه ما اسیر توطئه های داخلی بنی صدر شده ایم، ما اسیر غافلگیری شده ایم که این موضوع باید برای نسل جوان تبیین شود.

مصطفوی در خصوص شهدای مدافع حرم گفت: شهدای مدافع حرم تنها مدافع حرم نیستند بلکه مدافع حریم هستند، نباید این شهدا را مدافع حرم خواند بلکه باید مدافع حریم خواند.

فرمانده پادگان امام علی (ع) در پایان گفت: ما از حرم دفاع می کنیم که حریم در آن نهفته است؛ حرم برای ما مهم است اما حریم اهم است یعنی شهدای مدافع از حرم دفاع می کنند تا حریم کشور حفظ شود.