تنظیم اجاره نامه با اتباع خارجی نیازمند استعلام مراجع قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین،بهمن عشایری روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت اتباع بیگانه که دراستانداری برگزارشداظهارداشت: جهت گیری ها و سیاست های کلان دولت ورویکرد سخاوتمندانه در برخورد با اتباع خارجی بر همگان مشخص و آکار شده است.

وی افزود: ساماندهی و به تبع آن ارائه خدمات مطلوب در چهارچوب قوانین ضروری است وباتوجه به قوانین حاکم اتباع خارجی غیرمجاز بدلیل تجاسر به قانون قاعدتاً مورد حمایت دولت نبوده وامکان اسکان و اقامت آنان وجود ندارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اظهارداشت: اموال غیرمنقولی که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند ازهرجهت تابع قوانین ایران وبیانگر ایجاد محدودیت در تملک برای بیگانگان در قانون و ناشی از اصل سرزمینی بودن قوانین است.

عشایری در ادامه بیان کرد: آژانس های املاک بایستی قبل از تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه با اتباع خارجی با هر عنوان از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ومراجع ذیربط استعلام لازم رادریافت کنند زیرا هرگونه عقد اجاره ورهن واحد مسکونی وتجاری بااتباع خارجی بدون اجازه دولت ممنوع بوده وبراین اساس با اسکان دهندگان بدون مجوزهای لازم برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: مشاوران املاک موظفند در صورت انعقاد قرارداد با اتباع خارجی فرم مجوز اجاره مسکن را تکمیل کرده و پس از استعلام از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و تأئید استعلام نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.