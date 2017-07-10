وضعیت غیر قابل تحمل آب و هوایی در ایلام/گرما همراه با گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته مسئولان هواشناسی استان ایلام، مهران و دهلران در جنوب استان ایلام امروز شاهد دمای ۵۱ درجه بوده است، مابقی شهرهای استان دمای بالای ۴۷ درجه را تجربه می کنند.

هم اکنون وضعیت گرما در اکثر شهرهای استان به خصوص مناطق گرمسیری به حدی بالاست که مسئولان بهداشت از شهروندان خواسته اند از منزل بیرون نروند.

علاوه بر گرمای بیش از حد هوا، گرد و غبار نیز مانند روزهای گذشته اکثر شهرهای استان را فرا گرفته هرچند که میزان ذرت گرد و غبار عادی گزارش شده است.

طبق اعلام مسئولان هواشناسی گرما تا روز چهارشنبه در استان ماندگار است.

در بعضی از شهرهای استان قطعی و جیره بندی آب به دلیل مصرف بالا گزارش شده است، مردم استان اکثرا در خانه ها ماندگار شده اند و فعالیت روزمره خود صرف نظر می کنند.

ایلام که به دلیل زیبایی های فراوان به عروس زاگرش شهرت دارد، این روزها شاهد گرما، گرد و غبار و در واقع غیرقابل تحمل شده است.