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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

با تایید قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی انجام شد:

استقبال ترزا می از حکم دادگاه عالی انگلیس

استقبال ترزا می از حکم دادگاه عالی انگلیس

نخست وزیر انگلیس با دفاع از رای دادگاه عالی انگلیس به نفع دولت این کشور در خصوص مجاز دانستن فروش تسلیحات به عربستان سعودی، این معامله را بخشی از یک نظام قدرتمند صادرات در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترزا می نخست وزیر انگلیس از حکم دادگاه عالی این کشور در خصوص مجاز بودن فروش تسلیحات از سوی انگلیس به عربستان سعودی استقبال کرد.

بر اساس این گزارش ترزا می در پاسخ سوال پارلمان انگلیس در خصوص رای دادگاه عالی این کشور در خصوص فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفت: من از قضاوت امروز دادگاه عالی استقبال می کنم.... این (حکم) نشان می دهد آنچه ما در این کشور انجام می دهیم به راه انداختن یکی از رژیم های قدرتمند صادرات در جهان است.

گفتنی است این دادگاه با اعتراض گروهی از فعالان حقوق بشر به انجام معامله فروش تسلیحات به عربستان سعودی که اقدام به تشکیل کمپین «علیه تجارت تسلیحات» در این کشور کرده بودند، تشکیل شده و اعتراضات مردمی و گروه های فعال مدنی به این قرارداد را بی مورد دانسته است.

کد مطلب 4027326

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