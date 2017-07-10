  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل:

زلزله ۳.۶ ریشتری جمهوری آذربایجان خسارتی در شمال اردبیل نداشت

زلزله ۳.۶ ریشتری جمهوری آذربایجان خسارتی در شمال اردبیل نداشت

اردبیل- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با اشاره به وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری در شهر ستلی جمهوری آذربایجان گفت: این زمین لرزه شهرهای شمالی استان را نیز لرزاند اما خسارتی نداشت.

مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زلزله در ساعت ۱۸:۰۳ روز دوشنبه در شهر ستلی آذربایجان به وقوع پیوست که در شهرهای شمالی استان نیز احساس شد.

وی افزود: بزرگی زلزله ۳.۶ ریشتر و در عمق ۱۸ کیلومتری بوده و با توجه به اینکه مرکز وقوع آن با شهرهای اردبیل فاصله قابل توجه دارد، خسارتی گزارش نشده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل کانون اصلی زلزله ۳۵ کیلومتر با نزدیک ترین شهر استان اردبیل یعنی بیله سوار فاصله داشته است.

وی تأکید کرد: سالانه بیش از ۱۰۰ زمین‌لرزه کوچک و بزرگ در مناطق مختلف استان به ثبت می‌رسد.

کد مطلب 4027339
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها