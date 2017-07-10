زلزله ۳.۶ ریشتری جمهوری آذربایجان خسارتی در شمال اردبیل نداشت

مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زلزله در ساعت ۱۸:۰۳ روز دوشنبه در شهر ستلی آذربایجان به وقوع پیوست که در شهرهای شمالی استان نیز احساس شد.

وی افزود: بزرگی زلزله ۳.۶ ریشتر و در عمق ۱۸ کیلومتری بوده و با توجه به اینکه مرکز وقوع آن با شهرهای اردبیل فاصله قابل توجه دارد، خسارتی گزارش نشده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل کانون اصلی زلزله ۳۵ کیلومتر با نزدیک ترین شهر استان اردبیل یعنی بیله سوار فاصله داشته است.

وی تأکید کرد: سالانه بیش از ۱۰۰ زمین‌لرزه کوچک و بزرگ در مناطق مختلف استان به ثبت می‌رسد.