به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خدابخشی عصر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی سد و قفل کشتیرانی مارد، پایین‌دست بهمن‌شیر و افتتاح شبکه‌های آبیاری زهکشی نخیلات شمال شلمچه، اروندکنار و چوئبده به منظور تأمین آب خام پایدار و احیای ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی جزیره آبادان و خرمشهر اظهار کرد: در طرح آبادان پنج هزار و ۶۰۰ هکتار قبلاً اجرا شده و امروز نیز نزدیک به چهار هزار هکتار به بهره‌برداری می‌رسد. در طرح خرمشهر نیز قبلاً دو هزار و ۶۰۰ هکتار انجام و امروز نیز دو هزار هکتار در شلمچه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: دو شبکه در چپ و راست بهمن‌شیر داریم که از نظر جغرافیایی در حوزه آبادان واقع شده ولی آن را در موافقت‌نامه خرمشهر لحاظ کرده‌ایم. هزینه‌هایی که برای بهره‌برداری شبکه‌های امروز انجام شده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.

خدابخشی بیان کرد: مساحت اراضی تحت پوشش شبکه‌های آبیاری شمال شلمچه دو هزار هکتار است و سه دستگاه پمپ با دبی بیش از یک هزار مترمکعب بر ثانیه در آن مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شد. شبکه آبیاری چوئبده نیز یک هزار و ۴۰۰ هکتار و با هزینه تقریبی ۳۲ میلیارد تومان است.

معاون طرح و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان گفت: به همه مردم آبادان و خرمشهر اطمینان می‌دهیم که مسائل و مشکلات آن‌ها را پیگیر و به مسئولان ملی نیز منتقل می‌کنیم. از وزیر برای حل مشکلات آبادان و خرمشهر چند درخواست دارم. یک اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای شبکه آب‌رسانی بهمن‌شیر نیاز داریم. بحث آبگیری شمال خرمشهر معضلی بود که نیاز به ساخت سیفونی دارد و اعتبار ۵۸ میلیارد تومان در سال گذشته درنظر گرفته شده ولی هنوز تخصیص داده نشده است.

خدابخشی همچنین بیان کرد: کماکان بخش برق تحویل شرکت‌های بهره‌برداری ما در منطقه است که معضلاتی را در نوسانات برق ایجاد کرده و درخواست تحویل گرفتن آن از سوی شرکت توزیع برق را داریم تا فعالیت‌های لازم برای پایداری برق منطقه صورت بگیرد.

وی تأکید کرد: در پایان نیز درخواست دارم تا به صورت خاص فکری به حال معیشت و اقتصاد چند منطقه ما و احیای نخیلات شود.