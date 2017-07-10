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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۶

در واکنش به حکم صادره ضد نبیل رجب؛

عفو بین الملل: تحمل آزادی بیان در بحرین صفر است

عفو بین الملل: تحمل آزادی بیان در بحرین صفر است

سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم صادره بر ضد نبیل رجب مدافع حقوق بشر بحرین اعلام کرد که تحمل آزادی بیان در بحرین صفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، سازمان عفو بین الملل در واکنش به حکم صادره بر ضد نبیل رجب مدافع حقوق بشر بحرین اعلام کرد که تحمل آزادی بیان در بحرین صفر است.

«سلیل شتی» دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت : صدور حکم علیه نبیل رجب نقض آشکار حقوق بشر و نشانگر این است که تحمل آزادی بیان در بحرین صفر است و دلیل محکمی است که  نظام بحرین تمامی تلاش خود را برای خفه نمودن انتقادات بکار میگیرد.

وی افزود: اقدامات روشنگرانه نبیل رجب در خصوص نقض حقوق بشر جای تحسین دارد اما در مقابل نظام و سیستم قضایی بحرین بار دیگر اعمال خود در جهت سرکوب آزادی بیان را تشدبد نموده ، رجب را محکوم کرده و وی را مجرم خوانده است.

شتی همچنین تاکید کرد هیچ کس را نمیتوان به جرم سخن گفتن از حقوق بشر زندانی کرد.

شایان ذکر است دادگاه آل خلیفه، نبیل رجب، فعال حقوقی این کشور را به اتهام نشر اکاذیب در خصوص اخبار این کشور در رسانه های غربی به ۲ سال حبس محکوم کرد.

کد مطلب 4027345

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