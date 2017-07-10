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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۳

شورای عالی صلح افغانستان: به دیدگاه طالبان احترام می‌گذاریم

شورای عالی صلح افغانستان: به دیدگاه طالبان احترام می‌گذاریم

رئیس شورای عالی صلح افغانستان با تأکید بر راهبرد جدید این شورا در روند صلح در این کشور گفت: به دیدگاه طالبان احترام می‌گذاریم؛ اما این امر به مفهوم امتیازدهیِ بی معنا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، شورای عالی صلح افغانستان راهبرد جدیدی را با رویکرد نوین به روند صلح تنظیم کرده است.

مجمع عمومی شورای عالی صلح برای تصویب این استراتژی امروز دوشنبه برگزار شد.

به گفته مسئولان این شورا، این نهاد پس از ۷ سال در رسیدن به اهدافش موفق نبوده و اکنون در تلاش است تا ذهنیت منفی را که از این شورا به وجود آمده؛ از بین ببرد.

محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گسترش جنگ در این کشور گفت: اکنون دور جدیدی از روند صلح در شرایطی که بسیار حساس و جدی است، آغاز می‌شود و آنها با رفع نقاط ضعف موجود و تقویت نقاط قوت پیش خواهند رفت.

رئیس شورای عالی صلح ادامه داد: رویکرد ما تسلیم شدن طالبان نیست. با دیدگاه و نگرش جدید که احترام به همه طرف‌ها از جمله مخالفین جدی ما یعنی طالبان، بقیه مسائل کوچک هستند؛ دیدگاه هایشان و خواسته‌هایشان را مطالعه کرده و با احترام به آن ها و پذیرش مجموعه ای از نظریاتشان، باید فرایند صلح را پیگیری کنیم.

وی در ادامه تأکید کرد که صلح به معنای امتیازدهیِ بی معنا هم نیست و نمی‌تواند خارج از حوزه قانون و همراه با قربانی کردن دستاوردهای افغانستان صورت گیرد.

محمد کریم خلیلی همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای تأمین صلح در این کشور در به میان آمدن یک اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی بکوشند زیرا مسائل افغانستان، موضوعاتی داخلی نیستند.

کد مطلب 4027347

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