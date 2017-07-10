آمادگی هلند برای اعزام هیأتی پارلمانی به ایران در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار ضمن تبریک برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در کشور هلند، از ابراز همدردی و محکومیت حادثه تروریستی اخیر در تهران قدردانی کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل روابط سیاسی و پارلمانی دو کشور را رو به رشد خواند و بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر روابط تاکید کرد.

در ادامه این دیدار سوزان ترستال، سفیر هلند در تهران ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه تروریستی اخیر و با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی جدید، آمادگی هلند را برای اعزام هیأتی پارلمانی به تهران در آینده نزدیک اعلام نمود.