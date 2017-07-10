انجام ۳۲۰ هزارنوبت سر واکسیناسیون در جمعیت دامی نهبندان

محمد راه انجام در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این میزان واکسیناسیون در راستای پیشگیری از بروز بیماری های واگیر دامی (تب برفکی، آبله و طاعون نشخوارکنندگان کوچک) و بیماری های مشترک بین انسان و دام (شاربن، بروسلوز و هاری)، در سطح روستاها و دامداری های شهرستان انجام گرفته است.

وی بیان کرد: خطر بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان با وجود کشورهای آلوده در همسایگی شهرستان نهبندان که برخی از آنها از ثبات سیاسی لازم هم برای برخورداری از نظام سلامت مناسب محرومند، بیشتر است.

راه انجام افزود: در سه ماهه نخست امسال ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ نوبت سر دام بصورت رایگان علیه بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام درشهرستان مرزی نهبندان مایه کوبی شده اند.

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان ادامه داد: تأمین بهداشت دام، کنترل و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی یکی دیگر از وظایف اصلی دامپزشکی است که در سه ماهه اول سال جاری ۱۷۰ هزار و ۱۹۵ نوبت سر دام علیه انواع بیماری‌های دامی در این شهرستان واکسینه شده اند.

راه انجام در پایان از تمامی دامداران شهرستان خواست با اکیپهای واکسیناسیون شبکه دامپزشکی نهبندان همکاری کامل را داشته باشند تا با پیشگیری از وقوع بیماریهای دامی و حفظ سرمایه دامی کشور، گام موثری در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی برداشته شود.