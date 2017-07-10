جشن قلم فارس برگزار شد/شنونده ای نیکو باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دوشنبه شب در این جشن گفت: هنرمندان دلهای سخن پذیر و سخنان دل پذیر دارند.

بهزاد مریدی در آیین جشن قلم که دوشنبه شب در تالار سبز فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد، با این توضیح که هنرمندان و فرهیختگان پیش قراولان شعر و ادبیات هستند افزود: نویسندگان، شعرا، هنرمندان و ادبا برای مانایی زبانی که مدیون بسیاری است همه در حال جنگ هستند.

وی فردوسی بزرگ را پیشانی ادبیات عنوان کرد و افزود: اهالی قلم هم دل هایی سخن پذیر دارند و هم سخنانی دلپذیر دارند.

مریدی در عین حال تاکید کرد فقط نباید به دنبال سخنان دل پذیر و گوشهایی که بشنوند بود چراکه باید دل را گسترانید و اجازه داد شنونده ای نیکو باشیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن اهل قلم فارس در ادامه گفت: واژگان در دنیای سرشار از ارتباطات بسیار هستند اما گوش ها اندک شدند و خوانندگان بسیارند.

وی تفاوت زبان فارسی را بسیار دانست و افزود: اهل دلیم و دل معانی بسیار دارد؛ دل همان جان، روح و قلب است و بسیاری واژگانی که جایگزین آن دل هستند؛ در کدام زبان می توان یافت که دل معانی متفاوتی داشته باشد.

وی در عین حال واژه «من» را هم از این قاعده مستثنی ندانست و یادآور شد: مولانا هنگامی که «من نه منم، که من منم» را سرود هیچگاه نمی اندیشید همه مترجمان عالم را از ترجمان آن عاجز می کند؛ در کدام زبان این من های متفاوت را می توان جست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس درعین حال عنوان کرد: در حالیکه نمی توان دل های گوناگون در تمامی زبانهای دنیا جست از جستن من هم عاجزند؛همه باید پاس دارنده زبان اصیل فارسی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این برنامه شعرا به خوانش پرداختند و موسیقی و قصه خوانی انجام گرفت. درحالیکه در انتها از مسئولان انجمنهای ادبی شیراز و فارس تجلیل شد.