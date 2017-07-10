به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد موسوی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مناسبت هفته عفاف و حجاب برنامههای مختلف و متنوعی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار میشود.
وی بیان کرد: جشنواره چادرهای آسمانی - پوشش و نجابت به مناسبت هفته عفاف و حجاب روز چهار شنبه ۲۱ تیرماه در مسجد خاتم الانبیاء(ص) بوشهر برگزار میشود.
موسوی با بیان اینکه برای این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی پیشبینی شده است گفت: جشنواره عفاف و حجاب باحضور اقشار مخلف مردم، مسئولین نهادها و سازمان های دولتی بعد از نماز ( مغرب و عشاء) برگزار میشود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برگزاری چنین جشنوارههایی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نقشی بسیار مهم خواهد داشت.
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