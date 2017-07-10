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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۴

معاون نیروی انتظامی بوشهر:

جشنواره چادرهای آسمانی - پوشش و نجابت در بوشهر برگزار می‌شود

جشنواره چادرهای آسمانی - پوشش و نجابت در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر از برگزاری جشنواره چادرهای آسمانی - پوشش و نجابت در ۲۱ تیرماه ۹۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد موسوی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  مناسبت هفته عفاف و حجاب برنامه‌های مختلف و متنوعی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: جشنواره چادرهای آسمانی - پوشش و نجابت به مناسبت هفته عفاف و حجاب روز چهار شنبه ۲۱ تیرماه در مسجد خاتم  الانبیاء(ص) بوشهر برگزار می‌شود.

موسوی با بیان اینکه برای این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی پیش‌بینی شده است گفت: جشنواره عفاف و حجاب باحضور اقشار مخلف مردم، مسئولین نهادها و سازمان های دولتی بعد از نماز ( مغرب و عشاء) برگزار می‌شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نقشی بسیار مهم خواهد داشت.

کد مطلب 4027368

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