به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان چند جانبه گرایانه است و خدماتی مانند مستمری، کارگری و کارفرمایی ارائه می‌کند. امنیت و رفاه دو مقوله مهم در هر جامعه است که سازمان تامین اجتماعی این دو مورد عملیاتی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امروز دغدغه اصلی کشور بحث اشتغال است و مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید نیز در این راستا تاکید بسیاری داشته است، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده است که برنامه‌های خوبی را در راستای رونق اقتصادی انجام دهد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: تحقق این مهم سودش برای تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای نیز هست.

هزینه ۷۲۵ میلیارد تومانی تامین اجتماعی در بوشهر

خسروانی بیان کرد: در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر ۷۲۵ میلیارد تومان در حوزه های مختلف برای رفاه حال مردم استان و مخاطبین هزینه کرده است که از این میزان ۳۹۰ میلیارد تومان در حوزه بیمه‌ای و ۳۳۵ میلیارد تومان در حوزه درمان بوده است.

وی بیان کرد: در این دولت توانستیم با تدبیر، یکی از بهترین سال‌های تامین اجتماعی در استان داشته باشیم و امید را در دل مردم استان بنشانیم.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر عنوان کرد: بر این باور هستیم که اگر بخواهیم سازمان پویایی داشته باشیم باید پاسخگو بودن، پاکدستی و رضایت مردم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

۳۶۰ هزار بیمه‌شده در استان داریم

وی بیان کرد: تخصیص شماره تامین اجتماعی برای هر ایرانی از جمله طرح‌های تامین اجتماعی بوده که موجب آن شده در همه مراکز تامین اجتماعی نیاز به دفترچه وجود نداشته باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر تنها استانی است که روستای دارای شعبه ممتاز تامین اجتماعی دارد، بیان کرد: اکنون ۳۶۰ هزار بیمه شده و ۱۵ شعبه تامین اجتماعی در استان بوشهر وجود دارد.

خسروانی از افتتاح کارگزاری تامین اجتماعی در بیدخون در هفته تامین اجتماعی خبر داد و بیان کرد: در سطح کشوری نیز از جمله طرح‌های اجرا شده در این هفته طرح پلتفرم یکپارچه دولت مبتنی بر موبایل بوده که در این طرح با کد #۱۴۲۰*۴* خدمات مختلفی مانند فیش حقوقی وضعیت بیمه‌پردازی و استعلام درمان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های تامین اجتماعی استان بوشهر رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای ملوانان و صیادان بوده بیان کرد: طرحی در این راستا به سازمان مرکزی از طرف تامین اجتماعی استان بوشهر ارائه شده که در صورت موافقت نه تنها صیادان استان بوشهر بلکه تمامی صیاد و ملوانان دیگر استان‌ها نیز از این طرح بهره مند خواهند شد.

بخشودگی جرایم کارفرمایان

خسروانی در خصوص اجرای طرح بخشودگی جرایم در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بالغ بر ۵۷۱ مورد در راستای اجرای این طرح در استان بوشهر نام‌نویسی کردند که مبلغی بالغ بر ۵۷ میلیارد تومان بود که ۱۰ میلیارد تومان آن انجام شده است، که این میزان منهای شرکت‌هایی مانند صدرا و شهرداری‌ها بودند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه یکی از ابر چالش‌های کشور در آینده بحران صندوق‌های بیمه است بیان کرد: استان بوشهر ماهانه ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ تومان مستمری تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص بی‌ثباتی مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید بیان کرد: در هشت سال دولت گذشته بالغ بر هشت مدیرعامل تغییر کرده است اما در چهار ساله دولت تدبیر امید مدیریت ثابت بوده و نظارت‌ها به صورت مستمر انجام شده است.

بهبود شاخص‌ها

وی افزود: در دولت گذشته ۱۸ پرونده تخلف شدید در سازمان تامین اجتماعی استان وجود داشته که اکنون این میزان به دو پرونده که آن نیز مربوط به مسائل انضباطی بوده، رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر استان بوشهر در بسیاری از آیتم های مدیریتی و عملکردی بین استان های اول تا سوم کشوری بوده است.