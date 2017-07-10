اولین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، اولین جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و امنا و علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورا دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

در این جلسه مسائل کلان سیاست گذاری در حوزه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه، تطابق فعالیت‌های دانش بنیان با ماهیت فعالیت علمی - دانشگاهی، توجه به مزیت‌های رقابتی دانشگاه (اساتید، دانش و امکانات و تجهیزات)، عدم گستردگی تشکیلات در نتیجه انجام فعالیت‌های اقتصادی، حرکت به سمت توسعه شرکت‌های دانش بنیان، تشکیل کمیته و کارگروهی مسلط به فعالیت های دانشگاه در حوزه‌های اقتصاد دانش بنیان، تبدیل به احسن املاک و دارایی‌ها و تمرکز بر ایجاد و توسعه استارت‌آپ‌ها مطرح شد.

همچنین در این جلسه استفاده از خلاقیت و نوآوری در حوزه اقتصادی در راستای شناسایی ظرفیت ها در واحدها، توجه به فضای اقتصادی کشور، ایجاد ساز و کار منسجم برای خریدهای دانشگاه در مقیاس انبوه و به صورت متمرکز، ارتباط صنعت و دانشگاه، تفکر دانش محور در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و درآمدهای غیر شهریه ای نیز بررسی شد.

چگونگی تامین مالی، ایجاد منابع پایدار، توجه به مزیت نسبی دانشگاه در حوزه منابع انسانی، آسیب شناسی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری دانشگاه، انجام فعالیت های اقتصادی متناسب با شان دانشگاه آزاد اسلامی، توجه به مباحث حقوقی اقتصاد دانش بنیان، تدوین چارچوب های فعالیت در زمینه اقتصاد دانش بنیان، تبدیل علم به ثروت، استفاده از ظرفیت و توانمندی استان ها با توجه به سند آمایش کشور، حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم، کارآفرینی اجتماعی، توجه به معضلات موجود کشور و حل دغدغه های جامعه و توجه به رویکردهای بین المللی در سرمایه گذاری ها از دیگر مباحثی بود که در این جلسه بر آنها تاکید شد.