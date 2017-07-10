ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار جهان بر امور بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی فروم، وب سایت «فروم اقتصاد جهانی» با انتشار گزارشی میزان تاثیرگذاری مثبت کشورهای جهان بر امور جهانی را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، ایران با کسب رتبه دوازدهم در جهان، از جمله کشورهای تاثیرگذار بر امور بین المللی می باشد.

گفته می شود این تحقیق از طریق پرسش از ۱۸ هزار نفر از شهروندان ۲۵ کشور جهان تهیه شده است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است که دستکم ۴۹ درصد از جامعه آماری مذکور معتقدند چین تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آمریکا بر اوضاع جهان داشته است.

در گزارش ارائه شده کانادا رتبه نخست را در میان این دوازده کشور به دست آورده و به نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی از بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر امور بین المللی برخوردار است.