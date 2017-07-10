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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۳

فروم اقتصاد جهانی اعلام کرد:

ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار جهان بر امور بین المللی

ایران دوازدهمین کشور تاثیرگذار جهان بر امور بین المللی

فروم اقتصاد جهانی با انتشار نتایج نظر سنجی انجام شده اخیر اعلام کرد که ایران رتبه دوازدهم در میان کشورهای تاثیرگذار جهان بر امور بین المللی را داراست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی فروم، وب سایت «فروم اقتصاد جهانی» با انتشار گزارشی میزان تاثیرگذاری مثبت کشورهای جهان بر امور جهانی را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، ایران با کسب رتبه دوازدهم در جهان، از جمله کشورهای تاثیرگذار بر امور بین المللی می باشد.

گفته می شود این تحقیق از طریق پرسش از ۱۸ هزار نفر از شهروندان ۲۵ کشور جهان تهیه شده است.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است که دستکم ۴۹ درصد از جامعه آماری مذکور معتقدند چین تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آمریکا بر اوضاع جهان داشته است.

در گزارش ارائه شده کانادا رتبه نخست را در میان این دوازده کشور به دست آورده و به نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی از بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر امور بین المللی برخوردار است.

کد مطلب 4027375

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