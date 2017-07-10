رشد۲۲۰ درصدی بودجه شهرداری بانه/ توسعه عمران شهری اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رستم پور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران و اهالی رسانه اظهار داشت: با توجه به رشد بی رویه جمعیت در اواسط دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، مشکلات حوزه شهری در بانه افزایش پیدا کرد و متاسفانه در این بین نیز به دلیل نبود نظارت های لازم از سوی مسئولان و متولیان امر این مشکلات دو چندان شد.

وی ادامه داد: بعد از رونق مسائل تجاری و مرزی در شهرستان بانه، میزان مهاجرت از روستاها به بانه و حتی از سایر شهرها نیز افزایش پیدا کرده و به همین دلیل شهر بانه را با مشکلات و چالش های جدید مواجه کرد.

شهردار بانه بیان کرد: رونق ساخت و سازهای تجاری و مسکونی از یک سو و رشد ورود مسافر به ویژه برای خرید از سوی دیگر باعث شد تا شهر بانه در یک وضعیت فوق العاده قرار گیرد و بخش زیادی از این مشکلات نیز دامن شهرداری را گرفت.

انجام طرح های مطالعاتی برای رفع مشکلات شهری بانه در اولویت قرار گرفت

وی گفت: در این فضای نا مناسب ارائه خدمت به مردم شهر بانه از سوی شهرداری نیز خود یک مشکل جدی بود و به همین دلیل ما در شهرداری دو برنامه را در دستور کار قرار دادیم که در برنامه نخست حفظ وضع موجود برای خدمت رسانی بهتر به مردم و در برنامه دوم نیز تلاش برای ارتقاء زیرساخت های شهری بانه که خوشبختانه به دلیل تعامل و همکاری اعضای شورای شهر و تلاش نیروهای شهرداری در هر دو بخش به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی عنوان کرد: تلاش برای ایجاد و ارتقاء زیرساخت های شهری در بانه و همچنین برنامه ریزی در راستای تقویت حوزه گردشگری و زیرساخت های متناسب با آن به عنوان دو برنامه اصلی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به مطالبه اصلی مردم بانه در حوزه توسعه عمران شهری، بیان کرد: در این راستا شهرداری نیز برنامه ریزی مناسبی را در دستور کار قرار داد و با بهره گیری از نتایج طرح های مطالعاتی فعالیت های خوبی در این بخش اجرایی و عملیاتی شد.

رستم پور اظهار داشت: در گام نخست با انتخاب یک مشاور معین، فعالیت های خوبی در حوزه انجام طرح های مطالعاتی به ویژه با رویکر تسهیل در تردد وسائل نقلیه عملیاتی شد و در نهایت با اجرای چندین طرح و پروژه در این بخش تا حدودی این حوزه مدیریت و ساماندهی شد.

وی به وضعیت بودجه شهرداری بانه در سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: کل بودجه شهرداری بانه در سال ۹۳ رقمی حدود ۱۳ میلیارد تومان بود که در یک اقدام این بودجه با ۲۲۰ درصد افزایش در سال ۹۴ به رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

شهردار بانه ادامه داد: هر چند که در گام اول افزایش این میزان بودجه غیرقابل تحقق به نظر می رسید ولی خوشبختانه در سایه تلاش جمعی و همکاری خوب شورای اسلامی شهر بانه این بودجه به صورت کامل تحقق پیدا کرده و در شهر بانه هزینه شد.

وی یادآور شد: اقدام بعدی شهرداری اختصاص ۷۰ درصد از بودجه به بخش عمرانی بود که خوشبختانه این مهم نیز به خوبی عملیاتی شد و در نتیجه زمینه برای توسعه و تقویت پروژه ها وطرح های در دست اجرا در حوزه عمران شهری فراهم شد.

بودجه سال ۹۶ شهرداری بانه ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است

رستم پور گفت: از سال ۹۴ تاکنون بودجه سالیانه شهرداری بانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان است و خوشبختانه طی سال گذشته نیز این بودجه به صورت کامل تحقق پیدا کرد و به همین دلیل در سال ۹۶ نیز بودجه شهرداری بانه همان مبلغ ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی در ادامه سخنان خود به مسئله ترافیک در شهر بانه اشاره کرد و افزود: متاسفانه رشد فزاینده جمعیت از یک سو و ورود افراد مسافر برای خرید از سوی دیگر باعث شده است که در بعضی از روزها هسته مرکزی شهر قفل شده و حتی امکان تردد افراد نیز ممکن نبود.

وی گفت: در راستای رفع این معضل و همچنین ساماندهی مسئله ترافیک یک برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته و با احداث دو دهنه پل در دو نقطه از شهر و همچنین ساماندهی معابر بخشی از مشکلات ترافیک شهرستان بانه رفع شد.

سرانه تولید زباله در شهر بانه بالاتر از میانگین کشوری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید زباله در شهر بانه اشاره کرد و افزود: در طول روز ۱۲۰ تن انواع زباله در شهر بانه از سوی نیروهای شهرداری جمع آوری می شود که یکی از اولویت های شهرداری در این زمینه تلاش برای جداسازی زباله در مبداء بود که خوشبختانه اقداماتی خوبی در این زمینه صورت گرفت.

شهردار بانه عنوان کرد: در راستای اجرایی کردن این سیاست کاری خوشبختانه مردم بانه همکاری خوبی با ما داشتند و هم اکنون بخش زیادی از زباله های تولیدی در این شهر در مبداء از سوی مردم جداسازی می شود و این اقدام کار شهرداری را راحت تر می کند.

وی به راه اندازی و افتتاح کارخانه بازیافت در شهر بانه از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: این کارخانه با اعتبار دو میلیارد تومانی در شهرداری راه اندازی شده است و این مهم اقدام خوبی در راستای جلوگیری از ورود زباله های تولیدی به محیط زیست می کند.

و به سرانه بالای تولید زباله در شهر بانه، بیان کرد: متاسفانه میزان تولید زباله در شهر بانه بسیار بیشتر از میانگین استانی و حتی کشوری است و به همین دلیل شهرداری در تلاش است تا با فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم زمینه برای مدیریت بهتر این بخش را فراهم کند.

توزیع عادلانه امکانات در شهر بانه یکی از اولویت های شهرداری است

وی به وضعیت طرح تفصیلی شهر بانه اشاره کرد و افزود: در گذشته مساحد کل شهر بانه حدود ۸۰۰ هکتار بود که طی چند سال اخیر و با رشد بی رویه جمعیت متاسفانه موضوع حاشیه نشینی به یکی از مشکلات اصلی این شهر تبدیل شد و به همین دلیل حدود ۴۰۰ هکتار از مساحت شهر در مناطق خارج از محدوده قرار داشت.

رستم پور ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته از سوی شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین پیگیری های خوبی نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی طرح جامع تفصیلی شهر بانه تغییر پیدا کرد و مناطق حاشیه نیز با مساحد ۴۳۰ هکتار به محدوده شهر اضافه شد.

وی گفت: با افزایش ۴۳۰ هکتار محدوده شهر بانه، شهرداری با تلاش مناسب توانست در کوتاهترین زمان ممکن زمینه و شرایط برای خدمت رسانی به این بخش جدید از شهر را فراهم کند و در همین راستا هماهنگی خوبی با شرکت های خدمت رسان نیز در این بخش صورت گرفت.

وی یادآور شد: هم اکنون مسئله حاشیه نشینی در شهر بانه مدیریت و مهار شده است و شهرداری نیز در تلاش است تا با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های در اختیار خدمت رسانی مناسبی به مردم ساکن در شهر بانه ارائه کرده و زمینه برای توزیع عادلانه اعتبارات را فراهم کند.

حمایت از بخش فرهنگ اولویت اصلی شهرداری بانه است

شهردار بانه همچنین به موضوع توجه شهرداری به مسائل فرهنگی اشاره کرد و افزود: در حوزه توجه به مسائل فرهنگی اقدامات خوبی با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر صورت گرفته است و انتظار می رود که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در این بخش نیز شاهد رونق بخش فرهنگ باشیم.

وی به احداث موزه شهر بانه به عنوان یکی از اولویت های اصلی در این بخش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هم اکنون عملیاتی احداث موزه بانه با اعتبار بیش از چهار میلیارد تومان در دست اجراست و انتظار داریم که در کوتاهترین زمان ممکن این پروژه احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری و همچنین مشارکت شهرداری در برنامه ها و جشنواره های این بخش را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه سهم سرمایه گذاری دستگاه های متولی بخش فرهنگ بسیار ناچیز بود و به همین دلیل شهرداری در این بخش اقدامات خوبی را اجرایی کرده است.

شهردار بانه ضمن تقدیر از همکاری و تعامل اعضای شورای اسلامی شهر و حمایت های ویژه نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار داریم که در سایه این همکاری و تعامل زمینه برای توسعه شهر بانه فراهم شود و از ظرفیت های ایجاد شده در این شهر به بهترین شکل ممکن در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم بهره برداری شود.