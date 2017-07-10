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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

حضور مدیرعامل باشگاه ماشین سازی در محل تمرین

بازیکنان ماشین سازی تبریز در سالن وزنه زدند

بازیکنان ماشین سازی تبریز در سالن وزنه زدند

تبریز - دومین روز از اردوی آماده سازی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با تمرینات بدنسازی با وزنه پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان رسول خطیبی در دومین نوبت از برنامه تمرینی امروز خود در اردوی تهران، در سالن بدنسازی وزنه زدند.

در این تمرین ۲۵ بازیکن حضور داشتند و با نظارت مستقیم رسول خطیبی به تمرین با وزنه مشغول شدند. سبزقباها صبح امروز هم در جنگل گلستان تمرین هوازی انجام داده بودند.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز از نزدیک نظاره گر تمرین بازیکنان تیمش شد.

حسین خطیبی با حضور در مجموعه ورزشی راه آهن تهران، تمرین عصر امروز تیم ماشین سازی تبریز را از نزدیک نظاره کرد.

حسین خطیبی از دیروز به اردوی آماده سازی سبزقباهای فوتبال تبریز در تهران ملحق شده است.

کد مطلب 4027381

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