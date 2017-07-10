نخستین مرکز احیای هنرهای سنتی نوش آباد راه اندازی شد

زهرا ساروخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم راه اندازی مرکز احیای هنرهای سنتی نوش آباد، از پایان عملیات مرمت حوضخانه و وضوخانه این شهر تاریخی خبر داد.

وی افزود: با پایان کار مرمت، این اثر تاریخی با تغییر کاربری به نخستین مرکز احیای هنرهای سنتی شهر نوش آباد تبدیل شد.

مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهر نوش آباد تاکید کرد: برای مرمت این اثر تاریخی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هیات امنای مسجد جامع و سازمان میراث فرهنگی کشور هزینه شده است.

وی، گود برداری، مرمت دیواره ها و کشف مسیر دسترسی را از مهم ترین بخش های مرمتی این اثر تاریخی بیان کرد.

ساروخانی با اشاره به قدمت این اثر تاریخی که مربوط به دوران قاجاریه است، گفت: حدود ۵۰ سال قبل مردم محل این وضوخانه را تخریب و پر کرده بودند.

وی در ادامه گفت: با راه اندازی مرکز احیای هنرهای سنتی نوش آباد در محل حوض خانه دو هنر سنتی این شهر در گام اول به نام های زیلو بافی و چادر شب بافی احیا و کار آموزش آن آغاز می شود.

مدیر پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی شهر نوش آباد با اشاره به اینکه قدیمی ترین زیلوی بافته شده موجود در موزه ها کشور مربوط به مردم نوش آباد است، اظهار داشت: در گام بعدی هنر سنتی سفال گری نوش آبادی ها نیز در این مرکز راه اندازی می شود.

وی احیای هنری سنتی شهر، معرفی این هنرها به گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد کارآفرینی را از اهداف اصلی راه اندازی مرکز هنرهای سنتی نوش آباد معرفی کرد.

ساروخانی از قول مساعد مدیر کل نیراثرفرهنگی استان و رییس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری برای تجهیز این مرکز نیز خبر داد و گفت: قرار است در آینده ای نزدیک این مرکز به صورت کامل تجهیز شود.