«فواد معصوم» آزادسازی کامل موصل را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «فواد معصوم» رئیس جمهور عراق روز دوشنبه آزادسازی کامل شهر موصل از سیطره داعش را تبریک گفته و از فرماندهان و نیروهای مسلح بخاطر تحقق این پیروزی تاریخی تمجید کرد.

رئیس جمهور عراق همچنین بر ضرورت افزایش تلاش ها برای حمایت از غیرنظامیان و بازگرداندن آوارگان و آغاز فوری بازسازی شهر موصل و تمام مناطق خسارت دیده تاکید کرد.

معصوم در بیانیه ای اعلام کرد: این پیروزی بزرگ را که با آزادسازی کامل شهر موصل توسط نیروهای مسلح و وارد کردن شکست به باندهای تروریستی داعش محقق گردید به مردم مقاوم عراق و تمام جهان تبریک می گوییم.

وی در عین حال از نیروهای مسلح، مبارزه با تروریسم، ارتش، پلیس فدرال، نیروی هوایی، پیشمرگه، حشد شعبی و داوطلبان عشایر و غیرنظامی تمجید کرد.

گفتنی است که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز دوشنبه با حضور در مقر عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم در شهر موصل بیانیه پیروزی و آزادسازی کامل شهر موصل را اعلام کرد.