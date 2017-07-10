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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰:۱۱

توئیتر شبکه «العالم» هک شد

توئیتر شبکه «العالم» هک شد

شبکه العالم از هک شدن صفحه این شبکه در «توئیتر» توسط هکرهای سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العالم از هک شدن صفحه توئیتر این شبکه توسط هکرهای سعودی دقایقی بعد از اعلام پیروزی کامل علیه تروریست های داعش در موصل خبر داد.

العالم، این اقدام را انتقام از محور مقاومت و پیروزی های آن در عراق دانسته است.

شبکه العالم همچنین اعلام کرد که بعد از اعلام پیروزی در عراق یک گروه از هکرهای سعودی صفحه این شبکه در توئیتر را هک کردند و این صفحه موقتا از خدمت دهی خارج شده است.

این شبکه اقدام مذکور را که دقایقی بعد از اعلام پیروزی عراق و مقاومت علیه باندهای تروریستی داعش در موصل صورت گرفت موجب تعجب و تامل دانسته است.

کد مطلب 4027396

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